Azerbaycan'da Türk Dünyası Sigorta Birliği Kuruldu

Azerbaycan'da 8 devletin katılımıyla kurulan Türk Dünyası Sigorta Birliğinin kuruluş töreni ve etkinliklerine Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), üst düzey ve güçlü katılım sağladı.

SEDDK'den yapılan açıklamaya göre, Türk Dünyası Sigorta Birliği, Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da 8 devletin katılımıyla gerçekleştirilen törenle kuruldu.

Birliğin, sigorta ve reasürans ilişkilerini güçlendirmek, teknoloji-dijitalleşme, tarım-doğal afet sigortalarıyla beraber tüm sigorta branşlarında tecrübe paylaşımı ve ortak projeler tesis edilmesi üzerine faaliyette bulunacağı açıklandı.

Kuruluş töreni ve beraberinde düzenlenen etkinliklere SEDDK üst düzeyde ve güçlü katılım sağladı.

Açıklamada, üye ülkelerin sigorta otoritelerinin başkanlarının da katıldığı paneldeki konuşmasına yer verilen SEDDK Başkanı Davut Menteş, bu tarihi ana tanıklık etmekten ve Türkiye'yi temsil etmekten büyük gurur duyduklarını belirtti.

Menteş, Birliğin hedeflerinin kısa, orta ve uzun vadeli planlar ile üst politika belgeleriyle desteklenerek, önemli projelerin kısa sürede hayata geçirilebileceğini vurguladı.

Türkiye'nin sigorta sektöründeki bölgesel liderliğine dikkati çeken Menteş, Türkiye'nin sahip olduğu üstün teknolojik altyapı ve dijital uygulamaların yanı sıra ülkenin doğal afet ve tarım sigortalarındaki deneyiminin altını çizdi.

Menteş, Birlik aracılığıyla üye ülkelere her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Son 2 yıldır gözetim, denetim ve regülasyon alanındaki kurumsal aksiyonlarının olumlu sonuçlarının uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının da dikkatinden kaçmadığını ifade eden Menteş, bu alanda iyi uygulama örnekleri arasına girebilecek kayda değer tecrübeye sahip olduklarını ve bu konularda da üye ülke otoritelerine katkı sağlayabileceklerini söyledi.