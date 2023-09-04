Ayvalık'ta Kadın Üreticilerin El Emeği Ürünleri Satışa Sunuldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kadın üreticilerin el emeği göz nuru ürünlerinin bir araya geldiği 'Mahalleevleri' projesinin ikinci satış ofisinin açılışı Alibey (Cunda) Adası'nda gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kadın girişimcilerin ürettiği ürünlerin satış ofislerinin önemli bir gelir kapısı olduğunu belirtti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kadın üreticilerin el emeği göz nuru ürünlerinin bir araya geldiği "Mahalleevleri" projesinin ikinci satış ofisinin açılışı Alibey (Cunda) Adası'nda gerçekleştirildi.

Zabıta danışma bürosunun da yer aldığı yeni hizmet binasında açılışı yapılan satış ofisinin, kadın girişimcilere önemli bir gelir kapısı olduğunu belirten Ayvalık Belediye Bakanı Mesut Ergin, "Onlar ürettikçe biz gururlanıyoruz" dedi.

Geçtiğimiz yıl hizmete giren, (Dr. Fazıl Doğan Meydanı) At Arabacılar Meydanı'ndaki satış ofisinin ardından, eşi Canan Ergin, üretici kadınlar ve vatandaşların da katılımıyla ikinci satış ofisini hizmete açan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Mahalleevleri çatısı altında kadın üreticilerimiz tarafından hazırlanan el emeği ürünler satış ofislerimizde sergilenerek satışa sunuluyor. Buradan elde edilen gelirler kadın girişimcilerimizin aile bütçelerine bir nebze de olsa katkı sağlıyor. Göreve geldiğimiz günden bugüne hayata geçirdiğimiz beş mahalleevimiz kadın girişimcilere önemli bir gelir kapısı oldu. Satış ofislerimizle birlikte üretici kadınlarımız el emeği ürünlerinin meyvelerini toplamaya başladı. Onlar ürettikçe biz gururlanıyoruz" dedi. - BALIKESİR