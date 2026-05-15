AGROAYVALIK 2026 Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 156 firmanın katılımıyla AGROAYVALIK 2026 Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı. Fuarda zeytin üretim zirvesi düzenlenirken, yeni nesil tarım teknolojileri sergileniyor.

Altınova Kapalı Pazaryeri'nde 8 bin 600 metrekarelik alanda düzenlenen fuar, 156 firma ve temsilciyi bir araya getirdi.

Fuar kapsamında düzenlenen Zeytin Üretim Zirvesi'ne üretimden ihracata, coğrafi işaretten lisanslı depoculuğa kadar sektörün kritik başlıkları ele alındı.

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, bölgenin stratejik önemine vurgu yaptı.

Atatürk'ün bölgeye "Altınova" adını verdiğini hatırlatan Uçar, şunları kaydetti:

"Bugün sadece bir fuar açmıyoruz tarihin ve emeğin buluştuğu bir noktadayız. Atatürk'ün 'Burası öyle bir yer ki adı ancak Altınova olur' diyerek bizlere emanet ettiği bu toprakları, modern tarım teknikleriyle ileri taşımalıyız. Tarım ve hayvancılık sadece ekonomik bir faaliyet değil, milli bağımsızlığın ve gıda güvenliğinin kalesidir. Gençlerimizi bu alanı yüksek katma değerli bir girişimcilik alanı olarak görmeye teşvik etmeliyiz."

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de kentin tarih boyunca üretimle anılan özel bir kent olduğunu söyledi.

Tarım ve hayvancılığın yalnızca bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda kültür ve yaşam biçimi olduğunu belirten Ergin, zeytin ve zeytinyağının ilçenin kimliğini yansıttığını ifade etti.

Açılışta İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve Kare Fuarcılık İcra Kurulu Başkanı Ercüment Er de katılımcılara hitap etti.

Yeni nesil traktörlerden akıllı sulama sistemlerine kadar geniş teknoloji yelpazesinin sergilendiği fuar, 18 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Hakan Firik
