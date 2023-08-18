Ayvalık Belediyesi ile Balıkesir Belediye-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı

Ayvalık Belediyesi Güzel Ayvalık Şirketi ile TÜRK-İŞ'e bağlı Balıkesir Belediye-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı. Ek protokol ile maaşlarda 34'lük bir artış sağlandı. Ayvalık Belediyesi'nde 2023-2025 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesinin enflasyon karşısında erimesi nedeniyle imzalanan ek protokol ile 13 bin lira olan en düşük işçi maaşı 16 ile 18 bin bandına yükseldi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ek protokol ile çalışanları enflasyona karşı ezdirmediklerini söyledi. Başkan Ergin maaşlarda yüzde 34'lük bir artış sağlandığını, sosyal haklarda da önemli artışlar getirildiğini belirtti. Balıkesir Belediye-iş Sendikası Başkanı Yüksel Özden de Başkan Ergin ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, şunları söyledi: 'Ayvalık Belediyesi'nde geçmiş dönemde zaman zaman çalışanlar maaşlarını alamazken, bugün baktığımızda görüldüğü gibi enflasyonun çok üzerinde aldığımız zamlar çalışanlarımızı çok mutlu etmiştir. İşçi arkadaşlarımız sabah işe giderken, akşam eve dönerken keyifli, mutlu ve huzur içinde çalışıyorlar. Aybaşı geldiğinde maaşlarını alıp çocuklarıyla eşleriyle yemenin keyfini yaşıyorlar. Belediye Başkanı'mız Mesut Ergin'e, çalışma arkadaşlarına ve işyeri temsilcilerine de ek protokol ile sağladıkları bu önemli katkı nedeniyle teşekkür ediyoruz.'

Ayvalık Belediyesi Güzel Ayvalık Şirketi ile TÜRK-İŞ'e bağlı Balıkesir Belediye-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı. Ek protokol ile maaşlarda 34'lük bir artış sağlandı.

Ayvalık Belediyesi'nde 2023-2025 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesinin enflasyon karşısında erimesi nedeniyle imzalanan ek protokol ile 13 bin lira olan en düşük işçi maaşı 16 ile 18 bin bandına yükseldi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ek protokol ile çalışanları enflasyona karşı ezdirmediklerini söyledi. Başkan Ergin maaşlarda yüzde 34'lük bir artış sağlandığını, sosyal haklarda da önemli artışlar getirildiğini belirtti.

Balıkesir Belediye-iş Sendikası Başkanı Yüksel Özden de Başkan Ergin ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Ayvalık Belediyesi'nde geçmiş dönemde zaman zaman çalışanlar maaşlarını alamazken, bugün baktığımızda görüldüğü gibi enflasyonun çok üzerinde aldığımız zamlar çalışanlarımızı çok mutlu etmiştir. İşçi arkadaşlarımız sabah işe giderken, akşam eve dönerken keyifli, mutlu ve huzur içinde çalışıyorlar. Aybaşı geldiğinde maaşlarını alıp çocuklarıyla eşleriyle yemenin keyfini yaşıyorlar. Belediye Başkanı'mız Mesut Ergin'e, çalışma arkadaşlarına ve işyeri temsilcilerine de ek protokol ile sağladıkları bu önemli katkı nedeniyle teşekkür ediyoruz."

Protokolde temizlik işçilerinin maaşlarına ek olarak "koku primi" de yansıtıldı.