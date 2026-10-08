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Ayşe Kabaş Fıçı, Eczacıbaşı Topluluğu Teknoloji Grup Başkanı olarak göreve başladı

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Ayşe Kabaş Fıçı, Eczacıbaşı Topluluğu Teknoloji Grup Başkanı olarak göreve başladı
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Ayşe Kabaş Fıçı, 1 Ekim 2026 itibarıyla Eczacıbaşı Topluluğu Teknoloji Grup Başkanı olarak görev yapmaya başladı. Dijital dönüşüm, pazarlama, veri analitiği ve yapay zeka deneyimiyle Eczacıbaşı Topluluğu'nun teknoloji yetkinliklerinin bütünsel yönetimine liderlik edecek.

Ayşe Kabaş Fıçı, Eczacıbaşı Topluluğu Teknoloji Grup Başkanı olarak görev yapmaya başladı.

Dijital dönüşüm, pazarlama, veri analitiği ve yapay zeka alanlarında deneyim sahibi Ayşe Kabaş Fıçı, 1 Ekim 2026 itibarıyla Eczacıbaşı Topluluğu Teknoloji Grup Başkanı olarak görev yapmaya başladı.

Kariyerine 2004 yılında Arçelik'te Ürün Yöneticisi olarak başlayan Kabaş Fıçı, 2007-2017 yılları arasında Turkcell'de Gelir Yönetimi, Segment ve Dijital Servisler alanlarında çeşitli liderlik görevleri üstlendi.

2017 yılında Vodafone'a katılan Kabaş Fıçı, pazarlama, gelir yönetimi ve dijital dönüşüm alanlarındaki çalışmalarının ardından 2021-2023 yılları arasında Kurumsal Pazarlama Direktörü olarak görev yaptı. 2023 yılında Eczacıbaşı Topluluğu'na katılarak Ticari Dönüşüm ve Veri Analitiği Direktörlüğü göreviyle veri ve yapay zekanın iş süreçleri ve karar mekanizmalarına entegrasyonunu hızlandırdı.

Yeni görevinde Kabaş Fıçı, Eczacıbaşı Topluluğu'nun teknoloji yetkinliklerinin bütünsel yönetimine; teknolojinin iş dönüşümü, verimlilik ve değer üretimi için etkin kullanılmasına liderlik edecek.

Ayşe Kabaş Fıçı, 2004 yılında Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. MBA eğitimini ise 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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