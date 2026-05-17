Haberler

Türkiye'nin ayran ve kefir üretimi üç ayda zirveye çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de 2026 yılının ilk çeyreğinde ayran ve kefir üretimi 242 bin 485 tonla, yoğurt üretimi ise 345 bin 137 tonla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Beş yıllık dönemde ayran ve kefir üretimi yüzde 40, yoğurt üretimi yüzde 29,7 arttı.

Türkiye'de ayran ve kefir üretimi ocak-mart döneminde 242 bin 485 tonla rekor seviyeye ulaştı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre yılın ilk üç ayında ayran ve kefir üretimindeki artış dikkati çekti.

2022'nin ocak-mart aylarında 173 bin 206 ton ayran ve kefir üretilirken 2023'te miktar 175 bin 178 tona ulaştı.

Üretim 2024'ün aynı döneminde bir önceki yılın ocak-mart aylarına kıyasla hızla artarak 210 bin 793 ton oldu. 2025'te üç aylık üretimin 218 bin 821 tona, 2026'da 242 bin 485 tona yükseldiği görüldü.

Böylece yılın ilk üç aylık dönemlerinde üretilen ayran miktarı 5 yılda yüzde 40 artış göstererek rekor seviyeye çıktı.

Yoğurt üretiminde de rekor

2022'nin ocak-mart döneminde 266 bin 75 ton yoğurt üretimi gerçekleştirilirken 2023'ün aynı döneminde üretim miktarı 272 bin 479 ton oldu. Yoğurt üretimi 2024'ün ilk üç ayında 306 bin 496 tona yükselirken geçen yıl ocak-mart döneminde 312 bin 925 tona çıktı.

Yoğurt üretimi bu yılın 3 ayında da 345 bin 137 tona yükselerek rekor seviyeyi gördü. Böylece yoğurt üretiminde 5 yıllık dönemde artış oranı yüzde 29,7 oldu.

Ayran ve kefir üretim miktarı (ton)

YılOcakŞubatMartToplam
202254.29955.43863.469173.206
202361.41652.21661.546175.178
202471.65768.60670.530210.793
202575.28673.30670.229218.821
202680.48778.30283.696242.485
Yoğurt üretim miktarı (ton)

YılOcakŞubatMartToplam
202286.40083.90295.773266.075
202391.43482.58498.461272.479
2024102.27998.429105.788306.496
2025105.107103.020104.798312.925
2026119.659110.599114.879345.137

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı: Paralar alacağıma karşılık gönderildi

Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dedesinin tabutunun başında video çeken TikToker tanıdık çıktı

Dedesinin tabutunun başında video çeken TikToker tanıdık çıktı
İki grup birbirine girdi! Motofest kana bulandı

İki grup birbirine girdi! Motofest kana bulandı
Taksim'de kazmayla esnafa saldırdılar; tekme tokat dayak yediler

Taksim'de kazmayla esnafa saldırdılar; tekme tokat dayak yediler
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23'e çıkarıyoruz

Bakan Ersoy yaz öncesi müjdeyi verdi
İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision'u Bulgaristan kazandı

İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovısıon'u komşumuz kazandı
Otomobilde boğazını kestiği patronu, babasının ricasıyla kendisini işe almış

Otomobilde patronunun boğazını kesmişti! Detaylar ortaya çıktı
Duş almak için piknik tüpüyle su ısıttı; gaz sızıntısından zehirlenerek hayatını kaybetti

Yaşlı kadın banyoda ölü bulundu! Acı gerçek sonradan ortaya çıktı