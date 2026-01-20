Devlet desteğini yatırıma dönüştüren Iğdırlı kadın girişimci hayvancılıkta örnek oluyor

Iğdır'ın Aralık ilçesinde yaşayan Aygül Bolu, Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı destekle başladığı hayvancılığı kısa sürede büyüterek örnek bir girişimci oldu.

Kafkas Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikerliği Bölümünden mezun olan Bolu, 2023 yılında "Uzman Eller Projesi" kapsamında aldığı yüzde 100 hibeyle iki gebe inekle besiciliğe adım attı.

Elde ettiği gelirleri yeniden hayvancılığa yatıran Bolu, ailesinin de desteğiyle hayvan varlığını artırdı.

Devlet desteğinin doğru kullanıldığında kırsalda sürdürülebilir bir gelir kaynağı oluşturduğunu gösteren 30 yaşındaki Aygül Bolu, azmiyle yöre halkına örnek oluyor.

Her gün ağabeyi Salim'in desteğiyle düzenli şekilde hayvanlarını besleyen Bolu, kentin et ve süt üretimine katkıda bulunuyor.

"Projenin çok büyük bir fırsat olacağını düşündüm, başvurdum"

Aygül Bolu, AA muhabirine, üniversiteden mezun olduktan sonra doğduğu topraklara, köyüne yatırım yapmak için çalıştığını söyledi.

İş kurmak için yol ararken Tarım ve Orman Bakanlığının "Uzman Eller Projesi"nden haberdar olduğunu belirten Bolu, şöyle konuştu:

"Bunun benim için çok büyük bir fırsat olacağını düşündüm. Projeyi internet üzerinden gördüm. Ağabeyime sorduğumda başvurmamı söyledi. Başvurumuzu yaptık, nihayetinde onaylandı. Onaylandıktan kısa bir süre sonra bize alabileceğimiz hayvan sayısını söylediler. İki tane hayvanla başladık. İki hayvanımız ilk sene iki tane dişi verdi. İkinci senemizde de iki tane erkek yavru oldu. Erkek yavruyu çok besleyemediğimiz için onları sattık."

Süt paralarıyla küçükbaş hayvancılığa yatırım yaptı

Aygül Bolu, sattığı bu hayvanların parasıyla küçükbaş hayvan aldığını anlatarak, "Ekstradan sağım zamanında süt parasını toparlaya toparlaya iki koyun, üç koyun, dört derken koyun sayısını da hayvan sayısını da artırdık. Şu an işletmemde 10 büyükbaş hayvanım var, 150 de küçükbaş var. Bu imkanı bize sağladığı için Tarım ve Orman Bakanlığına çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Hayvanların bakımında kız kardeşine destek olan ağabey Salim Bolu ise hayvan sayısını çoğaltmaya çalıştıklarını belirterek, "Hayalimiz büyük bir işletme kurmak. Hepimiz destek çıktık. Biz de eve her şekilde yardımcı olmaya çalıştık. Beraber bir aile işletmesi kurduk ve bunu büyütmeye çalışıyoruz." dedi.