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Bitkisel kaynaklı nano yapıların üretimine odaklanan AYE Group Biyoteknoloji Merkezi, 523 milyon liralık yatırımla Aksaray'da açıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sultanhanı Organize Sanayi Bölgesi'nde 30 kişiye istihdam sağlayan tesis faaliyetlerine başladı.

Bitki bazlı eksozom teknolojisini endüstriyel üretime taşıyarak takviye edici gıda, kozmetik ve ileri biyoteknoloji alanları için yeni nesil bileşenler geliştirmeye odaklanan marka, üretimini ilaç sektörüne taşımayı ve geliştirdiği teknolojiyle uluslararası pazarlarda yer almayı hedefliyor.

Tesisin odaklandığı konulardan ve biyoteknolojinin araştırma alanlarından biri olan eksozomlar, hücrelerin çevrelerine bıraktıkları ve biyolojik bileşenler taşıyan nano ölçekteki kesecikler olarak tanımlanıyor.

AYE Group bünyesinde faaliyet gösteren AYE Exocure, geliştirdiği NanoExtract teknolojisiyle bitkisel kaynaklı bileşenlerin saflaştırılması ve 200 nanometrenin altında parçacık boyutlarına ulaştırılması üzerine çalışmalar yürütüyor.

Biyoteknoloji alanındaki AR-GE çalışmaları üretimle buluşuyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen AYE Group Kurucusu Ahmet Yaşar Eşmekaya, Aksaray'daki yatırımla Türkiye'nin biyoteknoloji alanındaki üretim kapasitesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.

Eşmekaya, birçok ileri biyoteknolojik ürün ve teknolojinin yurt dışından temin edildiğini kaydederek, bu denklemi tersine çevirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Türkiye'nin biyoteknoloji geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülke haline gelmesini istediklerinin altını çizen Eşmekaya, "Bu merkez, farklı alanlarda yıllardır yürüttüğümüz AR-GE çalışmalarını üretime taşıma hedefimizde önemli bir aşamayı temsil ediyor. Bilgi temelli ve teknoloji yoğun bir üretim anlayışını hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Eşmekaya, yatırım için Sultanhanı Organize Sanayi Bölgesi'ni seçmelerinde 6. bölge teşviklerinden yararlanabilmenin etkili olduğunu vurguladı.

Yatırımlarını Aksaray bölgesinde gerçekleştirmelerinin kişisel bir anlamının da bulunduğunu anlatan Eşmekaya, sahip oldukları bilgi birikimi ve teknolojiyi, doğduğu topraklara geri kazandırmayı kendisi için bir sorumluluk olarak gördüğünü aktardı.

Eşmekaya, yatırımlarının bölgeye değer katması, istihdam oluşturması ve gençlere yeni bir vizyon sunması açısından da önem arz ettiğini kaydetti.

Tesis ve şirketlerine ilişkin uzun vadeli hedeflerine de işaret eden Eşmekaya, "Bitki bazlı eksozom teknolojisini dünyanın farklı noktalarındaki araştırma grupları, ilaç firmaları ve biyoteknoloji şirketleriyle buluşturmak istiyoruz. Türkiye'de geliştirdiğimiz bu teknolojiyle uluslararası pazarlarda yer almayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA