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Aydoğan Öztiryaki TİM SAN-DER lisesi 1169 öğrenciyle eğitime başladı

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İstanbul'da Aydoğan Öztiryaki TİM SAN-DER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Okulda yaklaşık 10 bin metrekarelik kapalı alanda 1169 öğrenci eğitim görüyor.

İstanbul'da Aydoğan Öztiryaki TİM SAN-DER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla açılış töreni düzenlendi.

İstanbul Sanayi Odasından (İSO) yapılan açıklamaya göre açılış töreninde, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Meclis Başkanı ve İSO Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ender Yılmaz, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile bölgedeki birçok sanayici, eğitim camiasının temsilcileri ve okul öğrencileri de yer aldı.

Açılışta konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, İstanbul sanayicileri olarak yaptıkları çalışmalar içinde kendilerine en huzur veren ve yaptıkça daha da aşkla yapalım dedikleri alanın mesleki eğitim olduğunu belirtti.

Öğrencilerin mesleki okullara ilgisinin her geçen gün arttığına dikkati çeken Bahçıvan, gençlere şu çağrıda bulundu:

"Bu hizmetleri hem maddi hem de manevi olarak yapabilmek hiç kolay değil. Ama buraları korumak da gençler, sizler için bir görev. Buradaki her bir fayansın, buradaki her bir tezgahın, her bir laboratuvarın içerisinde sanayi üretiminin emeği var. Burası sizlere bir emanet. Okulumuzun hayatımıza, sanayimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

İSO Meclis Başkanı Yılmaz da Türkiye'nin en değerli kaynağının gençler olduğunu vurgulayarak, "Bugün LGS sınavına giren öğrencilerin önemli bir kısmının meslek lisesini tercih etmesi, bu alandaki gelişmenin ne kadar hızlı olduğunu açıkça gösteriyor. Bu tablo iş dünyası olarak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

"Eğitime önem veriyoruz"

Okula katkı sunan ve merhum Aydoğan Öztiryaki'nin kardeşi olan hayırsever iş insanı Tahsin Öztiryaki ise eğitime önem verdiklerini belirterek, "Abimin 30 yıl önce burayı tespit etmesi, onun büyük bir öngörüsüydü. Allah abime rahmet eylesin. ?Gençlerin yetişmesi çok önemli. Meslek liseleri çok önemli; ben de meslek liseliyim. Eleman yoksa üretim de yok." sözlerini paylaştı.

Fatih Demir Tiryaki de dijital üretim çağında yapay zekanın ve yeni teknolojilerin hızlı şekilde müfredata entegre edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Geleceğin vizyonuyla hareket etmeliyiz. Meslek liselerinin baştan aşağı yeniden markalaşması gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kalplerinin gençlere hizmet için yandığını ifade eden Yusuf Kenan Öztiryaki ise "Kardeşlerimin anlayışını ve ülke gençlerinin desteğini takdir ediyorum. Nasip oldu, elimizden geleni yaptık. Gençler daha iyisini yapar inşallah." açıklamasında bulundu.

1169 öğrenci eğitim görüyor

İSO Mesleki Eğitim İşbirliği Projesi (İSO MEİP) kapsamında sanayi ile mesleki eğitimi buluşturan, teknoloji ve istihdam odaklı bir eğitim modelinin en gözde okullarından biri olan Aydoğan Öztiryaki TİM SAN-DER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaklaşık 10 bin metrekarelik kapalı alanda 1169 öğrenci eğitim görüyor.

Okulda 28 derslik, 20 atölye/laboratuvar, konferans salonu, basketbol sahası, hobi bahçesi ve yaz-kış bahçesi, hibrit kütüphane ve teknoloji destekli çalışma alanı, güneş enerjisi altyapısı bulunuyor.

Kaynak: AA
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