Aydınlı kadınlar, düğünlerdeki altın tutkusunu imitasyon ile gidermeye başladı

AYDIN (İHA) - Türkiye'nin bankalarda en çok mevduatına sahip illerinin başında gelen Aydın'da yaşayan kadınlar da altın fiyatlarındaki artışa karşı imitasyona yöneldi. Düğün ve derneklerde süslenmek için altın takan pek çok kadının artık gerçeği yerine altın görünümlü imitasyon bilezik takmaya başlayınca pek çok dükkanda imitasyon altınlar düzine ile satılmaya başlandı.

Aydın'da düğün ve çeyiz malzemelerinin yanında tuhafiye ürünleri de satan İbrahim Bağcı, müşterilerden gelen talepler üzerine imitasyon takı satışına da başladıklarını belirtti. Eskiden sadece çocuklar için üretilen altın görünümlü bileziklerin artık yetişkinler için de üretildiğini ve oldukça rağbet gördüğünü belirten Bağcı, "Eskiden Yörük düğünlerinde kadınlarımız altın takmadan meydana çıkmazmış. Bu gelenek halen devam etse de fiyatlarından dolayı artık bir kol bilezik takmak artık hem ekonomik olarak çok mümkün değil hem de güvenlik olarak pek uygun değil. Bu nedenle kadınlarımız başta ekonomik nedenler olmak üzere güvenlik gerekçesi ile de sahte altınlarla süslenmeye başladı. Talep üzerine bizler de 5'şerli 10'arlı gruplar halinde altın görünümlü imitasyon bilezikler satıyoruz" diyerek gerçeğinin fiyatının aşırı artmasından dolayı artık sahte bileziklerin daha çok alınıp satıldığını belirtti. - AYDIN