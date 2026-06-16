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Vali Varol ile Aydın sanayisinin gündemi masaya yatırıldı

Vali Varol ile Aydın sanayisinin gündemi masaya yatırıldı
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın Sanayi Odası yönetimiyle görüşerek oda faaliyetleri, devam eden projeler ve Aydın'ın ihracat performansını değerlendirdi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol ile Aydın Sanayi Odası (AYSO) yönetimi bir araya gelirken, görüşmede AYSO'nun çalışmaları, devam eden projeler ve Aydın'ın ihracat performansı ele alındı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın Sanayi Odası (AYSO) yönetimi ile bir araya geldi. AYSO hizmet binasında gerçekleştirilen programda Vali Varol'u, Meclis Başkanı Hakkı Gözlüklü, Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ufuk Dursun, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve TOBB Aydın Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Hilmi Duruoğlu karşıladı. Gerçekleştirilen görüşmede AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş tarafından oda faaliyetleri, yürütülen çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgi verildi. Görüşmede ayrıca Aydın'ın ihracat performansı ve sanayi sektörüne ilişkin konular değerlendirildi. AYSO yönetimi, nazik temasları dolayısıyla Aydın Valisi Dr. Osman Varol'a teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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