Aydın Ticaret Borsası laboratuvarında mikrobiyoloji analizleri durduruldu

Aydın Ticaret Borsası'nın iştiraki AYTB Laboratuvarı'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerinde tespit edilen eksiklik nedeniyle mikrobiyoloji analizleri 3 ay süreyle durduruldu. İhracatçılar duruma tepki gösterirken laboratuvarın ceza alması gündeme geldi.

Aydın Ticaret Borsası'nın iştiraki AYTB Laboratuvarı'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerinde tespit edilen eksiklik nedeniyle mikrobiyoloji analizlerinin durdurulduğu öğrenildi. Olayı doğrulayan ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmayan Aydın Ticaret Borsası yönetimine tepki gösteren bazı ihracatçılar, mevcut yönetimi duyarsızlıkla suçlayarak ayrıca kuruma yasa gereği 300 bin TL cezai işlem uygulandığını ileri sürdü. Laboratuvar yetkilileri, ilgili cezanın henüz kendilerine tebliğ edilmediğini ancak yasal sürenin dolması ile analizlere başladıklarını belirtti.

Aydın Ticaret Borsası'nın (ATB) iştiraki olan AYTB Laboratuvarı, 2025 eylül ayında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetime tabi tutuldu. Gıda Kontrol Laboratuvar Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, laboratuvarın bakanlıktan yetki aldığı pestisit, toksin, katkı-kalıntı, ağır metal, mikrobiyoloji, fiziksel ve kimyasal analiz grupları incelendi.

Yapılan değerlendirmede, eksiklik tespit edilmesi nedeniyle ihracata yönelik bazı analizlerin 3 ay süreyle durdurulduğu, ayrıca mikrobiyoloji biriminde tadilat yapılmasının istendiği öğrenildi. Başta incir olmak üzere Aydın'a ait ürünlerin en yoğun olduğu bir dönemde yaşanan bu aksaklık şehirde sıkıntıya neden olurken, Aydın Ticaret Borsası'nın eski yöneticileri duruma tepki gösterip mevcut yönetimi suçladı.

Aydın Ticaret Borsası tarafından 2002 yılında, incir ihracatına yönelik tek birim olarak kurulan laboratuvar, geçen süreçte kapasitesini artırarak 8 birimde hizmet verir hale getirilmişti. Türkiye'nin ilk akredite laboratuvarlarından biri olan AYTB Gıda Laboratuvarı'nda; pestisit, mikotoksin, katkı-kalıntı, mikrobiyoloji, fiziksel ve kimyasal analizler başta olmak üzere yaklaşık 400 farklı analiz gerçekleştirildiği ve ülke genelinde hizmet verdiği öğrenildi.

Yapılan denetim ve kontrolde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için Bakanlık tarafından laboratuvara 3 aylık süre tanındığı ve Gıda Kontrol Laboratuvar Yönetmeliği gereğince de idari para cezası uygulanabileceği belirtilmesine rağmen, şu ana kadar herhangi bir idari para cezası gelmediği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
