Aydın Memecik Zeytini, Avrupa Birliği'nde Tescil Sürecinin Son Aşamasına Geldi

TÜRK Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak, Aydın Memecik Zeytininin Avrupa Birliği'nde tescillenmek üzere son aşamaya geldiğini duyurdu.

Başkan Durak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Aydın Memecik Zeytini, Avrupa Komisyonu'nda yapılan tescil başvurusunda son aşamaya geldi. AB Komisyonu tarafından başvurusu uygun bulunan Aydın Memecik Zeytini, bugün AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. Üç aylık itiraz süresinin ardından Avrupa Birliği'nde tescillenecek. Bu değerli ürünümüz, Aydın ilimizin Avrupa Birliği'nde tescillenen beşinci coğrafi işareti olacak" ifadelerine yer verdi.

Mevcut durumda Avrupa Birliği'nde tescilli 28 coğrafi işaret bulunduğunu belirten Durak, 4'ü ilan aşamasında olmak üzere toplam 66 başvurunun işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.