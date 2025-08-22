Aydın'ın Kuru İncir İhracatında Rekor: 348 Milyon Dolar

Aydın'ın milli ürünü olarak bilinen cennet meyvesi kuru incirde gıda güvenliğini sağlamak, kurutma sırasında toprakla temasını keserek aflatoksin ve okratoksin oluşumunu önlemek amacıyla kerevet dağıtıldı. Proje kapsamında İzmir'de 7 bin 500 Aydın'da 11 bin 500 olmak üzere toplam 19 bin kerevet dağıtıldığı belirtildi.

En büyük alıcı pazarımız Avrupa Birliği ve diğer ülkelerde kuru incirin ihracat yolculuğunun kesintiye uğramaması, ihraç pazarlarından aflatoksin ve okratoksin nedeniyle geri dönmemesi için üreticilere ekipman ve eğitim çalışmalarının devam ettiği belirtilirken Tarım Bakanlığı'nın bu yöndeki desteklerinin 2000 yılından bu yana 25 yıldır devam ettiği belirtildi.

Bakanlığımız destekleriyle 2000'li yılların başından bu yana kesintisiz sürdüğünü dile getirdi.

Kuru incirde aflatoksin ve okratoksinin bir pestisit olmadığının altını çizen yetkililer, "Aflatoksin ve okratoksin olumsuz iklim koşullarından oluşuyor. Aflatoksin ve okratoksin oluşumunun önüne geçmek için bütçeler doğrultusunda 25 yıldır kurutma kereveti, ilek filesi, ekşilik böceği tuzağı, hasat filesi, afiş, broşür ve kitapçıklarla üreticinin yanında oluyoruz. Aflatoksinli incirlerin piyasaya sürülmesini önlemek amacıyla 2000 yılından beri "Aflatoksinli Kuru İncirlerin Bertaraf Edilmesi Projesi"yle her yıl yaklaşık 600 ton kuru inciri ihracatçı firmalarımızdan toplayarak son yıllarda biyogaz tesislerinde enerjiye dönüştürüyoruz. Bu sene piyasadan topladığımız kuru incir miktarı 1000 tonu aşacak. Diğer taraftan, 2025 yılında İncir Araştırma Enstitüsü iş birliğinde, "Kuru İncir Üretim Sahalarında Mikotoksin Kontrolü ve Mikotoksin Azaltım Uygulamaları Eğitim Projesi"ni hayata geçirdik. Bu proje, kuru incirde mikotoksin risklerinin azaltılması, ürün kalitesinin yükseltilmesi ve Ar-Ge sonuçlarının sahaya aktarılması amacıyla hazırlanmıştır. Proje kapsamında Aydın ve İzmir illerinde üretici, tüccar, depocu ve iş

"Kuru incir ihracatı 348 milyon dolara ulaştı"

Türkiye'nin, 25 Eylül 2024 tarihinde başlayan 2024/25 kuru incir ihracat sezonunda 16 Ağustos 2025 tarihine kadar 57 bin 944 ton kuru incir ihraç ederek 347 milyon 840 bin dolar döviz getirisi elde ettiği belirtildi. 2023/24 sezonuna göre kuru incir ihracatı miktarı yüzde 5 azalırken, döviz getirisinin yüzde 25'lik artış hızı yakaladığı, kuru incirde ortalama ihraç fiyatı ton başına dolar bazında yüzde 31'lik artışla 4 bin 570 dolardan 6 bin dolara çıktığı öğrenildi.

Kuru incir ihracatında ilk sırada 79,4 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri yer alırken, Fransa 42 milyon dolarla ikinci, Almanya 40 milyon dolarla üçüncü en büyük ihraç pazarları oldu. - AYDIN