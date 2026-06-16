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Aydın'ın 5 aylık ihracatı 798 milyon dolar oldu

Aydın'ın 5 aylık ihracatı 798 milyon dolar oldu
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Ege Bölgesi'nin 2026 yılı ilk 5 ayında 17,6 milyar dolarlık ihracatında Aydın, 798 milyon dolarla yer aldı. Madencilik sektörü 93 milyon dolarlık katkıyla liderliğini sürdürdü.

Ege Bölgesi'nin 2026 yılının ilk 5 ayında gerçekleştirdiği 17,6 milyar dolarlık ihracat performansında Aydın, 798 milyon dolarlık ihracatla yer aldı. Kentin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yatay bir seyir izlerken, madencilik sektörü 93 milyon dolarlık katkıyla liderliğini sürdürdü.

Ege Bölgesi'nin 2026 yılının ocak-mayıs dönemindeki ihracat performansı belli olurken, Aydın 798 milyon dolarlık ihracat rakamıyla bölge ekonomisine katkı sağlamaya devam etti. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Ege Bölgesi 2026 yılının ilk 5 ayında 17 milyar 605 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bölgenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 oranında gerilerken, Aydın'ın ihracatı ise 798 milyon dolar seviyesinde kalarak yatay bir görünüm sergiledi.

Aydın'ın mayıs ayı ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azalarak 169 milyon dolardan 160,5 milyon dolara düştü. Kentin ihracatında en yüksek payı ise madencilik sektörü aldı.

Madencilik sektörü Aydın'da 93 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek kentin ihracatında lider sektör olmayı sürdürdü. Aydın'ın doğal kaynaklara dayalı üretim gücü, ihracat rakamlarında önemli bir pay oluşturdu.

Ege Bölgesi genelinde ise İzmir 9 milyar 510 milyon dolarlık 5 aylık ihracat performansıyla ilk sırada yer alırken, Manisa'daki düşüş dikkat çekti. Denizli, Balıkesir, Muğla, Kütahya ve Uşak ihracatını artıran iller arasında yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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