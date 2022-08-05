Aydın haberi! Kuyucak köyünde lavanta hasadı başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın haberi! Kuyucak köyünde lavanta hasadı başladı

Aydın haberi! Kuyucak köyünde lavanta hasadı başladı

Edinilen Aydın gelişmesine göre Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde lavanta hasadı başladı.

 - Güncelleme:

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde lavanta hasadı başladı.

Kuyucak köyünde, temmuz ve ağustos aylarında yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği bahçelerde lavanta hasadı başladı. Köyde bulunan üreticilerin son yıllarda ekonomik katkısının yanında turizme katkısı dolayısıyla da tercih ettiği lavantalar, güzel görüntüsü ve kokusuyla insanları kendisine çekiyor.

Bir buçuk ton lavanta toplandı

Toplamda bin ile 4 bin metrekare arasında değişen bahçelerde yaklaşık bir buçuk ton lavanta toplandı. 15 kadın tarafından toplanan lavantalar, kamyonlar ile damıtma fabrikalarına götürülerek lavanta yağı ve suyu olarak ekonomiye kazandırılıyor. Lavanta yağı ve suyu, kozmetik sektörünün yanı sıra ilaç ve gıda sanayinde de oldukça fazla kullanılıyor. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Keçiborlu Isparta Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title