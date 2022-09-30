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Aydın haberi | Aydın Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Aydın haberi | Aydın Ticaret Borsası

Aydın ekonomi haberi | Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 41 lira, en yüksek 89 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 41 lira, en yüksek 89 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Natürel ham zeytinyağı57,0057,00
Kuru incir41,0089,00
Sıra mısır5,555,70
Sızma zeytinyağı64,3065,00

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Ekonomi

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