Aydın haberi | Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 41 lira, en yüksek 89 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Natürel ham zeytinyağı 57,00 57,00 Kuru incir 41,00 89,00 Sıra mısır 5,55 5,70 Sızma zeytinyağı 64,30 65,00

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