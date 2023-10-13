Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Bölge Toplantısı Söke'de Gerçekleşti

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) bölge toplantısı Söke'de düzenlendi. Toplantıda, Söke, Kuşadası ve Didim'de yılın ahisi olarak belirlenen esnaf ve sanatkarlara ödülleri verildi.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) bölge toplantısı Söke'de düzenlendi. Söke başta olmak üzere Kuşadası ve Didim Esnaf Oda Başkanlarının bir araya geldiği toplantıda, üç ilçede yılın ahisi olarak belirlenen esnaf ve sanatkarlara ödülleri verildi.

Gerçekleşen toplantıda AYESOB Başkanı Muhammed Ali Künkcü'nün yanı sıra Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar da katılanlar arasında yer aldı.

Ahilik kavramının Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden bu yana tarihle ilgili olarak Türk geleneklerinde çok önemli bir yeri olduğunu belirten AYESOB Başkanı Muhammed Ali Künkcü, "Ahi demek eline, beline, diline sahip, işini her zaman doğru ve dürüst şekilde yapan esnaf demek" dedi. Toplantıya katılan herkese çok teşekkür eden Muhammed Ali Künkcü, Söke'de Kuşadası ve Didim'de olmak üzere üç ilçenin esnaf temsilcileri ile bir araya gelmenin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar yaptığı konuşmada yılın Ahisi seçilen esnafları kutladı. Ahiliğin Türk toplumunda geçmişi bin yıllık bir gelenek olduğunu belirten Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Ahiliğin sadece ekonomi açısından değil, devletin ayakta durması için uygulanan bir sistem olduğunu dile getirdi.

Yapılan konuşmaların ardından Söke, Kuşadası ve Didim'de yılın ahisi olarak belirlenen esnaf ve sanatkarlara ödülleri verildi. 11'i Söke, 3'ü Kuşadası, 2'si Didim'den toplam 16 esnaf ve sanatkara yılın Ahisi ödülü katılımcı protokol üyeleri tarafından takdim edildi. - AYDIN