Aydın'da Zeytin Hasadı Başladı: Umutlar Yağışlarla Yeniden Canlandı

Aydın'da 2025-2026 yılı zeytin hasat dönemi yağışlarla başladı. Karya Farma Kurucusu Hakan Başlık, bu yılın verim ve rekolte açısından umut verici olduğunu belirtti. Zeytinler, boyutlarına göre alım merkezlerinde elenerek satışa sunulacak.

Türkiye'nin en önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezleriniden bir olan Aydın'da 20025-2026 yılı hasat dönemi başladı. Bu yıl uzun süren kuraklığın ardından gerçekleşen yağışların üreticiye umut olduğunu kaydeden Karya Farma Kurucusu Hakan Başlık, "Kurum olarak zeytin ve zeytinyağını bir gıda değil şifa kaynağı ürün olarak görüyoruz. Yağışların ardından hasada başladık. Verim de rekolte de çok iyi" diye konuştu.

Genellikle sofralık ve özel tüketim yeşil zeytinyağı üretimi yapmak isteyenlerin yağışların ardından hasada başladığı Aydın'da toplanan zeytinler alım merkezlerinde elenerek boyutuna göre ayrıldıktan sonra satışa sunuluyor. Özel yeşil zeytinyağı yapmak isteyenler ise hasattan hemen sonra zeytinleri sıktırıp cizemlik yağ elde ediyor.

Aydın'da kurak geçen yazın ardından geçtiğimiz haftalarda başlayan yağışlarla zeytinlerin hasat etme seviyesine ulaştığını kaydeden Hakan Başlık, "verilere göre ilimiz Aydın'da 154 bin hektarlık alanda zeytin üretimi yapılıyor. Aydın'da yağlık ve sofralık olarak yaklaşık 1 milyon 750 bin ton üretim gerçekleşiyor. Mevcut olan 25 milyon ağaç varlığı da her geçen gün artıyor. Sektördeki en büyük sıkıntı maalesef zeytin ve zeytinyağı sıradan bir tarımsal ürün olarak görülmesi. Oysa bu ürün şifa niyetine tüketilmesi gereken bir gıda olduğu anlaşılınca zeytin ve zeytinyağı hak ettiği değeri bulacaktır" dedi. - AYDIN

