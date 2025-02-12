Aydın'da Yüzyılın Kadın İstihdamı Seferberliği Devam Ediyor

Yüzyılın Kadın İstihdamı "İş Pozitif " projesi çerçevesinde Aydın'da kadınlara yönelik istihdam seferberliği devam ediyor. Bu kapsamda merkezi Aydın'da bulunan Tuğba Kuruyemiş'te 26 kadın daha işbaşı yaptı. Çalışanlarının yüzde 85'inin kadınlardan oluşan kurumda yeni alınan kadın çalışanlarla birlikte firmada çalışan kişi sayısı 1500'e yaklaştı.

Merkezi Aydın'da bulunan ve ülke genelinde 120'den fazla şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş, istihdam seferberliğine devam ederken, firma kadın istihdamını daha da arttırdı. Tuğba Kuruyemiş Fabrika Müdürü Nadir Keser, 2025 yılına ek istihdam ile başlama kararı aldıklarını belirterek her geçen yıl büyümenin ve istihdam oluşturmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek "Tuğba Kuruyemiş kadın istihdamına büyük önem veriyoruz. Firmamızda çalışanların yüzde 85'inden fazlası kadınlardan oluşuyor. İş-Kur tarafından başlatılan Yüzyılın Kadın İstihdamı "İş Pozitif" projesi çerçevesinde 26 kadın daha işbaşı yaptı. Firma olarak bir yandan istihdamı arttırmanın diğer yandan da ülke ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Proje çerçevesinde yeni oluşturulan istihdamla 26 kadın Tuğba Kuruyemiş'te çalışmaya başladı. - AYDIN