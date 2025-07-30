Aydın'da Yaban Domuzu İstilası Çiftçileri Zora Sokuyor

Aydın'da Yaban Domuzu İstilası Çiftçileri Zora Sokuyor
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Aydın'da tarımsal üretimle uğraşan çiftçiler, yaban domuzlarının tarlalarını talan etmesi nedeniyle maliyetlerin arttığını ve sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.

Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinin başında yer alan Aydın'da tarlalara dadanan yaban domuzları üretim maliyetlerini de arttırdı. Tarla ve bahçeleri talan eden domuzların üretimi maliyetlerini de katladığını belirten çiftçiler, yaban domuzu sorununa çare bulunmasını istediler.

Domuzların sürüler halinde dağ bayır dolaştığını ve bir gecede onlarca dönüm alanı talan ettiğini belirten Aydınlı çiftçilerden Muhammet Efe Çelik, "Eskiden ürünü diker vakti geldiğinde hasadımızı yapardık. Şimdi, üretmek zor olduğu gibi ekili alanları korumak daha da zor hale geldi. Gündüz tarlada çalışıp gece nöbet tutmak zorunda kalıyoruz. Durumu iyi olan çiftçiler tüm tarlayı elektrikli çitle çevirmeye başladı. İşçilik, ilaç ve gübreden sonra şimdi de tarlaları domuz istilasından korumak ayrı bir maliyet oldu. Yetkililerden bir an önce bu domuz sorunun çözmesini bekliyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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