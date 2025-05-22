Aydın'da Ticari Araçlara Klima Montajı ile Yaz Sıcağına Çözüm

Türkiye'nin en sıcak illerinin başında yer alan Aydın'da yolcu ve şoförleri yazın bunaltıcı sıcağından kurtarmak için Aydınlı usta Ahmet Burçak özel ekip kurdu. Üzerinde kliması bulunmayan ve özellikle sürekli yollarda olan ticari araç sürücüsü ve yolcuların rahatı için ticari araçlara klima takan Aydınlı usta yaklaşık 15 kişilik ekibi Aydının bunaltıcı sıcağına karşı mücadele veriyor.

Bu yıl havaların aniden ısındığını ve bir anda kış mevsiminden yaza geçildiğini belirten Aydın 3. Sanayi'nin çeyrek asırlık ustalarından Ahmet Burçak, küresel iklim krizinin etkisi ile artan sıcaklıklara karşı Aydın'ın yazın kavurucu sıcağında klimasız araçla yolculuk etmenin artık çok zor olduğunu belirtti.

"Modeli ne olursa olsun tüm ticari araçlara klima takıyoruz"

Aydın'da yazın çalışmanın çok zor olduğunu özellikle ekmeğini tarımdan ve nakliyecilikten kazanan kişilerin klimasız araçlarla verdikleri hayat mücadelesini kolaylaştırmak için yola çıktığını belirten Ahmet Burçak, "Gerek ekonomik durumu nedeniyle klimasız aracını yenilemeyen gerekse yeni olsa da kliması olmayan tüm ticari araçlara artık klima takıyoruz. Aydın sanayisinde yaklaşık 35 yıldır servis hizmeti veriyorum. Müşterilerimin en büyük talebi 'yazın sıcağından nasıl kurtuluruz' olurdu. Müşterilerimizin ve Aydın'daki vatandaşlarımızın bu sorununu çözmek için araştırma yaptım. Aydın gibi sıcak olan illerimizden Adana'da bir firmanın ticari araçlarda yaz sıcağına çözüm bulduğunu öğrendik. Başta kendim olmak üzere tüm ekibimi bu yönde eğitime aldık. Artık tüm ticari araçlara klima takıyoruz. İnşallah bu yaz başta ticari araç şoförleri bu araçları kullanmak zorunda olan herkesi Aydın'ın bunaltıcı sıcağından kurtaracağız" dedi.

Aydın 3. Sanayi sitesindeki işyerinde kliması olmayan ticari araçlara klima takmaya başlayan Ahmet Burçak, artan sıcaklara karşı zamanla yarıştıklarını ve araçlara yaptıkları montajların oldukça uyumlu ve konforlu olduğunu belirtti. Burçak, yeni model olup da klimasız üretilen araçlarda yazılım güncellemesi de yaparak araçlarda yakıt tasarrufu ve güç artırımı da yaptıklarını kaydetti. - AYDIN