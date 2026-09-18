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Aydın’da son bir ayda konut satışları yüzde 4 düştü

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Aydın’da son bir ayda konut satışları yüzde 4 düştü
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Konut satış rakamları belli olan Aydın’da 2026 Ağustos ayında toplam 2 bin 174 konut satılırken, son bir ayda konut satışları yüzde 4 azaldı.

Konut satış rakamları belli olan Aydın'da 2026 Ağustos ayında toplam 2 bin 174 konut satılırken, son bir ayda konut satışları yüzde 4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ağustos ayı konut ve işyeri satışı rakamlarını açıkladı. Bu kapsamda Aydın'da 2026 Ağustos ayında konut satış sayısı Temmuz ayına göre yüzde 4,14 azalarak 2 bin 174 oldu. Aradan geçen bir ayda konut satışlarında düşüş yaşanırken, işyeri satışları da yüzde 45 oranında artarak 377 oldu. Satış durumlarına bakıldığında ise 625 ev ilk el, bin 549 ev ikinci el, 197 işyeri ilk el, 180 işyeri de ikinci el olarak satıldı. Satış şekillerine bakıldığında ise konutta diğer satışlar bin 885, ipotekli satışlar 289 oldu. İşyerinde de 367 diğer satış, 10 ipotekli satış olarak gerçekleşti.

2026 Ağustos ayında yabancılara yapılan satışlar ise 18 konut ve 1 işyeri oldu. Ağustos ayında konut satışının yapıldığı ülke vatandaşlarına bakıldığında ise 5 konut ile Almanya ilk sırada yer alırken, Ağustos ayındaki tek işyeri satışı ise 1 işyeri ile İsviçre'ye oldu. Diğer ülkeler 3 konut ile İran, ikişer konut ile Birleşik Krallık, İrlanda, Bermuda, birer konut ile Hollanda, Rusya, Kanada ve Mısır oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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