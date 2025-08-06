Aydın'da Sezonun İlk Kuru İnciri 400 Liradan Satın Alındı

Aydın'da Sezonun İlk Kuru İnciri 400 Liradan Satın Alındı
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Germencik Tariş İncir Birliği, sezonun ilk kuru incirini sembolik olarak kilogramı 400 liradan satın aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kacar, bu yıl rekoltenin artmasını beklediklerini ve incirlerin kalitesinin geçen yılın üzerinde olduğunu belirtti.

Türkiye'de kuru incir üretiminin en önemli merkezi Aydın'da, sezonun ilk ürünü, Germencik Tariş İncir Birliğince kilogramı sembolik olarak 400 liradan satın alındı.

Germencikli üretici Salih Demir, sezonun ilk kuru incirini Tariş İncir Birliğine teslim etti. Demir, toplamda 100 kilogram kuru incir getirdiğini belirterek, sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kacar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ilk ürününü sembolik olarak 400 liradan aldıklarını söyledi.

Kuraklığa rağmen incirlerin iyi durumda olduğunu belirten Kacar, "Adetlerin bazıları küçük ama kalite olarak geçen yılın üstünde bir kalite olacağını görüyoruz. Bundan sonrası için hava koşulları çok önemli. Tariş olarak kalitemizden ödün vermedik, titizlikle çalışıyoruz." dedi.

Geçen yıl 3 bin ton incir alımı gerçekleştirdiklerini bildiren Kacar, "Bu yıl amacımız 4 bin 500 ton incir alımı yapmak. Bu yıl rekoltenin geçen yıla göre artacağını düşünüyoruz. Tariş olarak başta Uzak Doğu, Almanya, İtalya olmak üzere 35 ülkeye ihracat yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Ekonomi
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