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Aydın sanayicilerine GES yatırımları anlatıldı

Aydın sanayicilerine GES yatırımları anlatıldı
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Aydın Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, GES yatırımı yapan ve planlayan sanayicilere bağlantı süreçleri, enerji piyasası işlemleri ve güncel bilgiler aktarıldı.

Aydın Sanayi Odası'nda (AYSO) düzenlenen bilgilendirme toplantısında, GES yatırımı yapan ve yapmayı planlayan sanayicilere bağlantı süreçlerinden enerji piyasası işlemlerine kadar birçok konuda güncel bilgiler aktarıldı.

Aydın Sanayi Odası (AYSO) ev sahipliğinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, güneş enerji santrali (GES) yatırımı yapan ve yatırım planlayan sanayicilere süreçler, bağlantı talepleri ve enerji piyasalarına ilişkin güncel bilgiler aktarıldı. AYSO'da, Aydem Genel Müdürlüğü'nün katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, sanayi işletmelerinin yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik merak ettiği konular ele alındı. Toplantıda, GES yatırımlarına ilişkin güncel süreçler, bağlantı talepleri, üretim tesisleri, piyasa işlemleri, faturalama, satış operasyonları ve enerji tedarik planlaması gibi başlıklarda kapsamlı sunumlar yapıldı. Toplantının açılışında konuşan AYSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ufuk Dursun, enerjinin sanayi işletmeleri için yalnızca bir maliyet unsuru olmaktan çıktığını, rekabet gücü, verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından stratejik önem taşıdığını ifade etti. Aydem yetkilileri tarafından gerçekleştirilen bilgilendirmelerde, üyelerin GES yatırımlarında karşılaştıkları uygulama süreçleri değerlendirilirken, katılımcıların soruları da yanıtlandı. Sanayiciler, ilgili kurum temsilcileriyle bir araya gelerek süreçlere ilişkin güncel bilgi alma ve uygulamada yaşanan konuları değerlendirme fırsatı buldu. AYSO yetkilileri, üyelerin enerji yatırımlarında doğru bilgiye erişimini desteklemeye ve sürdürülebilir üretim ile yeşil dönüşüm süreçlerine katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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