Aydın'da araç sayısı 676 bin oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Aydın'da Mart 2026 itibarıyla toplam araç sayısı 676 bin 862'ye ulaştı. Bu dönemde 12 bin 221 aracın devri yapılırken, 3 bin 73 aracın trafiğe kaydı gerçekleşti.

Aydın'da Mart ayında toplam araç sayısı 676 bin 862 olurken, 12 bin 221 aracın ise devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Mart ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2026 yılı Mart ayında araç sayısı 243 bin 334 otomobil, 11 bin 353 minibüs, 2 bin 768 otobüs, 90 bin 241 kamyonet, 10 bin 996 kamyon, 254 bin 897 motosiklet, bin 526 özel amaçlı taşıt ve 61 bin 747 traktör olmak üzere toplam 676 bin 862 oldu.

Aydın'da 2026 Mart ayında toplamda 12 bin 221 aracın ise devri yapıldı. Bunların 7 bin 107'si otomobil, 173'ü minibüs, 40'ı otobüs, bin 957'si kamyonet, 137'si kamyon, 2 bin 121'i motosiklet, 16'sı özel amaçlı taşıt ve 670'i traktör olarak gerçekleşti.

Ayrıca 2026 Mart ayında 3 bin 73 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bunların 7484'i otomobil, 6'sı minibüs, 4'ü otobüs, 186'sı kamyonet, 8'i kamyon, 2 bin 69'u motosiklet ve 52'si traktör olarak gerçekleşti. - AYDIN

