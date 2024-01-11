Aydın'da İşgücü Sayısı Açıklandı

Ülke genelindeki önemli tarım ve sanayi kentlerinden olan Aydın'da, yeni yılın ilk İstihdam Kurulu Toplantısı yapılırken, il genelinde toplam işgücü sayısı 78 bin 74 oldu, 67 bin 909 kişi ise iş arama başvurusu yaptı.

Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Aydın Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı başkanlığında gerçekleştirildi. Aydın'ın, işgücü istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla düzenlenen Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda Aydın genelindeki işgücü sayısı açıklandı.

Ekim 2023 verilerine göre Aydın genelinde, toplam 31 bin 981 işyerinin 192 bin 5 çalışanı bulunuyor. 0-9 arası çalışanı bulunan işyeri sayısı 28 bin 764 olurken, 10-49 arası çalışanı olan işyeri sayısı 2 bin 772, 50 ve üzeri çalışanı bulunan işyeri sayısı ise 445 oldu.

Aydın, Denizli, Muğla illerini kapsayan TR32 bölgesindeki verilerine göre 2022 yılında işgücüne katılma oranı yüzde 54,6, istihdam oranı yüzde 49,9 olarak gerçekleşirken, işsizlik oranı ise yüzde 8,6 oldu.

2023 yılı Aralık ayı itibariyle 38 bin 764'ü erkek, 39 bin 310'u kadın olmak üzere toplam 78 bin 74 kayıtlı işgücü bulunurken, 2023 Ocak-Aralık döneminde iş bulma kurumuna 67 bin 909 kişi başvuruda bulundu. Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı özel sektör işyerlerinden toplam 42 bin 265 açık iş ilanı alınırken, en fazla talep edilen meslekler ise turizm ve otelcilik elemanı, beden işçisi, kuruyemiş paketleme işçisi, kasiyer ve garson oldu. 2023 Ocak-Aralık döneminde 534'ü engelli olmak üzere toplam 26 bin 16 iş arayanın işverenlerle eşleşmesi sağlandı.

2023 yılı Ocak-Aralık döneminde danışmanlık kapsamında yapılan görüşme sayısı 33 bin 461, özel sektör işyeri ziyareti sayısı 11 bin 252, grup görüşmesi öğrenci sayısı ise 7 bin 359, İş Kulübü katılımcı sayısı 757 olarak gerçekleşti.

Aydın'da 2023 Ocak - Aralık döneminde düzenlenen Aktif İşgücü Programı çerçevesinde 294 adet İşbaşı Eğitim programından toplam 905 kişi faydalanırken, 46 adet Toplum Yararına Program'dan (TYP) toplam 3 bin 131 kişi faydalandı. Devam eden bin 294 kişilik kontenjana sahip 25 ayrı TYP programı için 187 milyon 106 bin 720 TL bütçe tahsis edildi. Ayrıca 2023 yılında işbaşı eğitim programları bin 472, toplum yararına programlar ise 339 defa denetim kurulu tarafından denetlendi.

"183 milyon işsizlik ödeneği yapıldı"

Aydın'da 2023 Ocak - Aralık dönemlerinde İşbaşı Eğitim Programları için 23 milyon 309 bin 865 TL, Toplum Yararına Programlar için 126 milyon 40 bin 934 TL, kurs ve programlar için ise 149 milyon 350 bin 799 TL ödeme yapıldı.

İşsizlik Sigortası Fonu çerçevesinde ise Aydın'da 2023 Ocak - Aralık ayları içerisinde 13 bin 128 kişi işsizlik ödeneğinden faydalanırken, bu kişilere toplamda 183 milyon 175 bin 340 TL ödeme yapıldı.

"İşyerleri cezadan kaçamadı"

Kurum faaliyetleri denetimler çerçevesinde ise 2023 Ocak - Aralık döneminde İş Kanunu ihlalinden 34 işyerine toplam 1 milyon 550 bin 508 TL, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ihlalinden 10 işyeri ve 18 işçiye toplam 678 bin 76 TL, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ihlalinden 28 işyerine 1 milyon 697 bin 186 TL, Bireysel Emeklilik ve Yatırım Sistemi Kanunu uyarınca 2 işyerine 53 bin 216 TL, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca 1 işyerine 368 bin 628 TL, Türkiye İş Kurumu Kanunu uyarınca 6 işyerine 264 bin 480 TL idari para cezası uygulandı.

"12 proje kabul edildi"

Engelli ve eski hükümlü hibe projeleri çerçevesinde ise 2016 yılından bugüne kadar 104'ü engelli, 70'i eski hükümlü olmak üzere toplam 174 işletmeye 7 milyon 926 bin 673 TL hibe desteği verildi. Bu dönemde ise 6'sı engelli, 6'sı eski hükümlü olmak üzere toplam 12 projenin başvurusu yapıldı. İstihdam kuruluna sunulan başvurular, oy birliği ile kabul edilirken, 12 projeye toplamda 1 milyon 342 bin 300 TL hibe desteği sağlanacak. - AYDIN