Aydın'da 2026 yılı 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı; en çok harcamayı DSİ yaptı

Aydın'da 2026 yılının üçüncü dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, toplantıya ilk kez başkanlık yapan Vali Dr. Osman Varol'un katılımıyla gerçekleştirilirken, en çok harcama yapan kurumlar belli oldu.

Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 2026 yılı 3. Dönem Toplantısı, Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Varol'un ilk kez başkanlık yaptığı ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2026 yılı Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk 6 aylık dönemde yapılan yatırımlar değerlendirilirken, projeler de görüşüldü. Aydın genelinde 2026 yılında uygulanan 359 projeden 55 adedinin tamamlandığını ifade eden Aydın Valisi Dr. Osman Varol, geriye kalan 304 adet projenin de 200 adedinin devam ettiğini, 11 adedinin ihale aşamasında olduğunu, 93 adedinin ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamadığını belirtti. İl genelinde uygulanan projelerin genel toplamında toplam proje tutarının 98 milyar 476 milyon 14 bin TL, önceki yıllar harcaması 23 milyar 333 milyon 73 bin TL, 2026 yılı ödeneği 19 milyar 850 milyon 603 bin TL olduğunu sözlerine ekleyen Vali Varol, 2026 yılı harcamasının ise 7 milyar 523 milyon 597 bin TL olduğunu, toplam harcama tutarının ise 30 milyar 856 milyon 671 bin TL olduğunu açıkladı.

Yatırımcı kuruluşlarca 2026 yılı ödeneğinin sektörlere göre dağılımına bakıldığında ise ilk 3'te yer alan sektörler sıralamasıyla Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal 33 milyar 576 milyon 251 bin TL harcamayla 1. sırada, Ulaştırma-Haberleşme sektörü 22 milyar 197 milyon 905 bin TL ile 2. sırada, Tarım sektörü ise 20 milyar 288 milyon 549 bin TL harcamayla 3. sırada yer aldı.

Kurumlar bazında toplam harcama tutarlarına bakıldığında ise DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 12 milyar 447 milyon 776 bin TL harcamayla 1. sırada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 6 milyar 65 milyon 229 bin TL harcamayla 2. sırada, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ise 3 milyar 808 milyon 334 bin TL harcamayla 3. sırada yer aldı.

"Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde çalışacağız"

Yatırımların gerçekleşmesi konusunda çalışma gösteren tüm kurumlara teşekkür eden Vali Dr. Osman Varol, hedefe ulaşmak için birlik beraberlik içinde çalışılacağına dikkat çekerek "Her zaman olduğu gibi yatırımlarımızın gerçekleşmesinde, halkımıza hizmet verilmesinde ilimizdeki kamu ve özel sektör kurumlarının birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışacaklarına, program hedeflerine mutlaka ulaşacaklarına inanıyorum. Önemli bir sorun ve darboğazla karşılaşıldığında mutlaka ilgili kurumların diyalog halinde, iyi niyetli ve çözüm odaklı olarak davranmalarını, çözülemeyen herhangi bir sorun olduğu takdirde en kısa sürede Valiliğimize bildirmelerini istiyorum. İlimizin gelişmesi ve kalkınmasında çaba gösteren, çalışan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Vali Varol'un açılış konuşmasının ardından kurum temsilcileri, kurumlarıyla ilgili yatırımlarda gelinen son noktaya ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı