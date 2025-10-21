Haberler

Aydın'da Don Afeti Nedeniyle Üreticilere 50 Milyon Liralık Destek

Aydın'da Don Afeti Nedeniyle Üreticilere 50 Milyon Liralık Destek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı don afeti nedeniyle zarar gören 16 ilçedeki 1,326 üreticiye toplam 50 milyon 701 bin 513 lira destek ödemesi yaptığını açıkladı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılında yaşanan don afeti nedeniyle zarar gören 16 ilçedeki bin 326 üreticiye toplam 50 milyon 701 bin 513 lira destek ödemesi yapıldığını açıkladı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılında meydana gelen don afeti sonrası zarar gören üreticilere yönelik destek ödemelerinin tamamlandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, don afeti nedeniyle Aydın genelinde 16 ilçede zarar gören bin 326 üreticiye ait toplam 12 bin 733 dekar alanda oluşan zararlar için 50 milyon 701 bin 513 lira tutarında destek ödemesi gerçekleştirildi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında, "Üreticilerimizin her daim yanında olmaya, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için destek vermeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hazer Amani'den Sıla evliliğiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf

Sıla ile evliliği neden bitti? Ünlü şeften yıllar sonra gelen itiraf
Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Hazer Amani'den Sıla evliliğiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf

Sıla ile evliliği neden bitti? Ünlü şeften yıllar sonra gelen itiraf
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli personel alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Binlerce personel alınacak
Vadinin Ermişi'ydi! Ünü spiker ile dünyaevine girdi

Vadinin ermiş'iydi! Ünlü spiker ile dünyaevine girdi
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.