Aydın'da Don Afeti Nedeniyle Üreticilere 50 Milyon Liralık Destek

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılında meydana gelen don afeti sonrası zarar gören üreticilere yönelik destek ödemelerinin tamamlandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, don afeti nedeniyle Aydın genelinde 16 ilçede zarar gören bin 326 üreticiye ait toplam 12 bin 733 dekar alanda oluşan zararlar için 50 milyon 701 bin 513 lira tutarında destek ödemesi gerçekleştirildi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında, "Üreticilerimizin her daim yanında olmaya, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için destek vermeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN