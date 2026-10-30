Aydın'da çilek fideleri toprakla buluştu, üreticiler işçi bulmakta zorlanıyor

Türkiye'de en fazla çilek üretiminin yapıldığı illerin başında gelen Aydın'da üreticiler yeni sezon hazırlıkları için tarlaya indi. Hava şartları uygun olduğu için Aydın'da kış çileği de yetiştiren çiftçiler, her yıl olduğu gibi bu yıl da umutla yeni sezonun fidelerini toprakla buluşturdu.

Ilıman geçen iklimi nedeniyle yılın 12 ayı çilek üretimine müsait olan Aydın'da çiftçiler tarlaları yeni sezona hazırlayıp genç fidelerin dikimini yaptı. Büyük Menderes Ovası'nda sabahın erken saatlerinde başlayan çilek mesaisinde yüzlerce kişi her gün onlarca dönüm araziyi çilek fidesi dikiyor. Daha çok kadınlar tarafından gerçekleştirilen çilek fidesi dikim işi aynı zamanda bölgede ciddi bir istihdam oluşturuyor.

Aydın'da çilek üretim miktarı ve çilek ekim alanlarının her geçen gün arttığını belirten bölge çiftçilerinden Hayriye Özcan, genç neslin tarım işlerinde çalışmak istememesinden dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirterek en büyük sıkıntının işçi bulmak olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı