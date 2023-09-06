Aydın'da Biber Üreticileri Altın Yılı Yaşıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde, bu yıl biber üreticileri hem rekolte hem de fiyat yönünden memnun. Biberin kilosu 20 TL'den alıcı buluyor. Biber tarlasında çalışan yevmiyeciler ise iyi kazanç elde ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, geçtiğimiz yıllara göre bu yıl hem rekolte hem de fiyat yönünden üreticileri memnun eden biber, altın yılını yaşıyor.

Ekolojik konumu ile birçok tarım ürününün yetiştiği Aydın'da, bu yıl biber üreticilerinin yüzü güldü. Hem rekolte hem de fiyat yönünden biber altın yılını yaşarken, mevsim şartlarının da iyi gitmesiyle biberin kilosu 20 TL'den alıcı buluyor. Sabahın erken saatlerinde yevmiyeciler ile tarlaya giren üreticiler, biberlerini hasat ederken, toplanan ürünleri satışa hazırlıyor. Biber tarlasında çalışmak isteyen yevmiyeciler ise kadınlarda 300, erkeklerde 450 TL olarak yevmiye parası kazanıyor.

Armutlu Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan biber üreticisi Hüdaverdi Akgül, biberin bu yıl yüzleri güldürdüğünü ifade ederek "Allah bereket versin bu yıl biberin durumu iyiydi. Diğer mahsullerden zararlar ettik ama bu yıl biber iyi para yaptı. Şu anda kırmızı biberin kilosunu 20 TL'den satıyoruz, toptan olursa 18 TL'den veriyoruz. Yakında biberden bu kadar güzel para kazanmadık. Bir dönüm yerden yaklaşık 2-3 ton biber alınır. Yarı yarıya kazandırıyor. Yarısı masraf desen yarısı kazanıyor. Biber bu yıl altın çağını yaşıyor. Bu yıl biber iyiydi ama domatesi 2 lira 45 kuruştan verdik. Domates pazarda 10 TL ama bizde 2 lira 45 kuruş oldu salçalık olarak. Yani domatesten zarar ettik" dedi. - AYDIN