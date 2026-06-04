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Aydın'da 2026 yılı buğday biçerdöver ücretleri belli oldu

Aydın'da 2026 yılı buğday biçerdöver ücretleri belli oldu
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Efeler Ziraat Odası, 2026 hasat sezonu için tavsiye niteliğindeki buğday biçerdöver ücretini dekarda 420 TL, saman paketleme ücretlerini ise küçük balyada 30 TL, büyük balyada kg başına 1,30 TL olarak belirledi.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da 2026 yılı hasat sezonunda uygulanması tavsiye edilen buğday biçerdöver ve saman paketleme ücretlerini belirledi. Buna göre buğday biçerdöver ücreti dekarda 420 TL olarak açıklandı.

Efeler Ziraat Odası tarafından 2026 yılı hasat sezonuna ilişkin tavsiye niteliğindeki buğday biçerdöver ve saman paketleme ücretleri belli oldu. Efeler Ziraat Odası, gerçekleştirilen meclis toplantısında üreticilere yol gösterici olması amacıyla belirledikleri 2026 yılı ücret tarifesini açıkladı. Buna göre buğday biçerdöver ücretinin dekarda 420 TL olarak tavsiye edildiği belirtilirken, küçük paket saman balyası ücretinin 25 kilogramdan az olmamak şartıyla 30 TL olarak kararlaştırıldığı bildirildi. Büyük saman paketleme ücretinin ise yükleme ve nakliye hariç kilogram başına 1,30 TL olarak belirlendiği kaydedildi.

Efeler Ziraat Odası tarafından yapılan açıklamada, "Düzenlenen meclis toplantımızda üreticilerimize yol gösterici olabilmek adına tavsiye niteliğinde 2026 yılı buğday biçerdöver ücretleri dekarda 420 TL olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı olmasını ve bereketli bir sezon geçirmelerini dileriz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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