Aydın'da 2025 Haziran İhracat Rakamları Düşüş Gösterdi

Önemli ihracat ürünleriyle Türkiye ekonomisine katkı sağlayan Aydın'da Haziran ayında 86 milyon 43 bin dolar ihracat, 27 milyon 562 bin dolar ithalat gerçekleştirildi.

Aydın'ın 2025 yılı Haziran ayı ithalat ve ihracat rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dış Ticaret İstatistikleri verilerine göre Aydın'da 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat rakamları yüzde 19'luk düşüşle 86 milyon 43 bin dolar olurken, ithalat rakamları ise yüzde 16'lık azalışla 27 milyon 562 bin dolar oldu. 2025 yılı Ocak-Haziran aylarında da toplam 192 milyon 478 bin dolar ithalat, 581 milyon 844 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

En fazla ithalat Mart ayında yapıldı

Aydın'da 2025 Ocak-Haziran dönemlerinde en çok ithalat 44 milyon 141 bin dolar ile Mart ayında gerçekleştirilirken, en düşük ithalatın yapıldığı ay ise 26 milyon 144 bin dolar ile Ocak ayı oldu.

En düşük ihracat Haziran ayında yapıldı

Aydın'da 2025 Ocak-Haziran dönemlerinde en çok ihracat 106 milyon 336 bin dolar ile Mayıs ayında gerçekleştirilirken, en düşük ihracatın yapıldığı ay ise 86 milyon 43 bin dolar ile Haziran ayı oldu. - AYDIN