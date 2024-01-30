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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Otogarı'nda İncelemelerde Bulundu

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmakta olan Söke Otogarı'nda incelemelerde bulundu. Başkan Çerçioğlu, Şubat ayı içerisinde hizmete alınması planlanan otogarın Söke'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmakta olan Söke Otogarı'nda incelemelerde bulundu. Başkan Çerçioğlu, Şubat ayı içerisinde hizmete alınması planlanan otogarın Söke'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Söke'de de verdikleri her sözü teker teker yerine getirdiklerini ifade eden Çerçioğlu, 42 bin metrekare alan üzerine kurulan Söke Otogarı'nın 12 peron barındıran toplam 4 bin 500 metrekarelik inşaat alanına yapıldığı bilgisini paylaştı. Söke'deki mevcut trafiğin büyük bir kısmının mevcut otogarın şehrin içerisinde olmasından kaynaklandığını ifade eden Çerçioğlu, otogar hizmete alındığında şehir içi trafiğinin de büyük oranda rahatlayacağını söyledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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