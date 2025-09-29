Ayder Yaylası'ndan Coğrafi İşaretli Bal Hasadı Başladı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda üretilen coğrafi işaretli balın hasadı başladı.

Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası'nda üretilen bal, Türk Patent ve Marka Kurumunca Nisan 2022'de coğrafi işaret belgesiyle tescillenmesinin ardından daha fazla ilgi görüyor.

Bölgede 500'e yakın arıcı, Ayder balının bu sezonki hasadına başladı. Hacettepe Üniversitesinde yapılacak tahlillerin ardından balın satılacağı belirtildi.

Ayder Kaplıca ve Aşağı Şimşirli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Recep Yaşar, AA muhabirine, zengin floraya sahip Ayder bölgesinde çok sayıda çiçekten elde edilen balda sağıma başladıklarını söyledi.

Bölgede 500'e yakın üretici olduğunu bildiren Yaşar, "Bu yıl verim iyi. Halen kara kovan ve fenni kovanlarda bal sağımlarımız devam ediyor. Balın kilogram fiyatını bu yıl 6 bin lira olarak açıkladık. Satışlara başladık." dedi.

Yaşar, geçen yıl 2 tona yakın bir rekolte olduğunu belirterek, "Bu yıl 3 tonun üzerinde rekolte olmasını bekliyoruz. Rekoltenin artması için Bal Ormanı Yolu Projesi'ni bu yıl hayata geçirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayder'de bal satış noktaları olduğunu dile getiren Yaşar, "Tüketicilerimiz coğrafi işaretli bal temin edebiliyor. Balımıza dünyanın her yerinden talep var. Arap ve Avrupa ülkeleri ile Türkiye'nin her yerinden balımızı alanlar var." diye konuştu.

"Dubai'den bile sipariş aldık, göndereceğiz"

Bal üreticisi Ömer Vatandaş ise 20 yıldır arıcılıkla geçimini sağladığını anlatarak, "Kara kovan arıcılığının zevki bir başkadır. O balın tadı ve kıymeti çok farklı. 15-20 tane kara kovanım var. Onlardan aldığım ballar çok değerli. Dubai'den bile sipariş aldık, göndereceğiz." dedi.

Arıcılığın zor ancak keyifli bir iş olduğunu dile getiren Ömer Vatandaş, "Bu bölgede, bu florayı değerlendirmemiz gerekiyor. Florası çok fazla, balımıza ilgi var. Bu yıl rekoltemiz çok güzel." ifadelerini kullandı.