Aydem Yenilenebilir Enerji'den Başarılı Eurobond İhracı

AYDEM Yenilenebilir Enerji, 2021 yılında ihraç ettiği 750 milyon dolar tutarındaki tahvilin kalan 550 milyon doları için Eurobond ihracını gerçekleştirdiğini duyurdu. Yeşil tahvil ihracı iki kat taleple 1 milyon dolara ulaştı.

Aydem Enerji'nin yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji, 2021'de ihraç ettiği 750 milyon dolar tutarındaki tahvilden kalan 550 milyon dolar için Eurobond ihracında talep toplama sürecini tamamladı. Goldman Sachs International, Citigroup Global Markets Limited ve Morgan Stanley & Co. International plc'nin yetkilendirildiği işlem, yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 100 uluslararası yatırımcıdan 1 milyar dolar talep toplanırken, uzun vadeli yatırımcıların oranı yaklaşık yüzde 75 oldu.

Aydem Yenilenebilir Enerji, nominal değeri 550 milyon dolar olan, 5 yıl vadeli, 2,5 yıl anapara ödemesiz ve yüzde 9,875 kupon oranına sahip yeşil tahvillerin ihracını başarılı bir şekilde tamamladı. Elde edilen kaynakla mevcut tahvillerin refinansmanı sağlanırken, şirketin önümüzdeki dönemde planladığı yatırımlar için de güçlü bir finansal zemin oluşturuldu.

'YATIRIMCI GÜVENİNİ SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIMLARA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ'

Aydem Enerji CEO'su Serdar Marangoz, küresel yatırımcılardan gelen yoğun ilginin memnuniyet verici olduğunu belirterek şunları söyledi:

"2021 yılında Türkiye'de ilk seferde en yüksek tutarda gerçekleştirilen tahvil ihracına imza atmıştık. Bugün ise uluslararası piyasalardan gelen güçlü yatırımcı ilgisiyle yeni Eurobond ihracımızı başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eurobond ihracımıza gelen yaklaşık 1 milyar dolarlık talep, şirketimizin güçlü finansal yapısına, sürdürülebilir büyüme stratejisine ve yenilenebilir enerji sektörünün sağlam temellerine duyulan güveni açıkça ortaya koydu. 5 yıl vadeli ve 2,5 yıl anapara geri ödemesiz olarak gerçekleştirdiğimiz bu ihracın geliriyle mevcut Eurobond bakiyemizin tamamını refinanse ederek, bilançomuzu daha da güçlendiriyor, önümüzdeki yıllarda yapacağımız yatırımlara kaynak aktarıyoruz."

Marangoz, "Uluslararası yatırımcıların gösterdiği bu ilgi, şirketimizin Türkiye'deki liderliğinin yanında uluslararası ölçekte güçlü bir oyuncu olduğunu göstermesi açısından da çok değerli. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızla hem şirketimizin büyümesini sürdürüyor hem de Türkiye enerji ekosisteminin gelişimine katkı sağlıyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı büyütmek, net sıfır hedeflerimize ulaşmak ve gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir dünya bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.