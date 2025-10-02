Haberler

Aydem Perakende 2025 İş Ortakları Zirvesi'ni Gerçekleştirdi

Aydem Enerji'nin elektrik perakende şirketi Aydem Perakende, Denizli'de düzenlediği 2025 İş Ortakları Zirvesi'nde enerji sektöründeki dönüşüm, yeni stratejiler ve iş ortaklığı modeli üzerine değerlendirmelerde bulundu. Zirvede iş ortaklarının deneyimleri paylaşıldı ve 'İş Ortakları Ödülleri' sahiplerini buldu.

AYDEM Enerji'nin elektrik perakende şirketi Aydem Perakende, iş ortaklarıyla Denizli'de düzenlenen 2025 İş Ortakları Zirvesi'nde buluştu. Enerji piyasasındaki dönüşüm, şirketin yeni dönem stratejileri ve iş ortaklığı modelinin sektöre sunduğu katkılar zirvenin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Türkiye'nin farklı illerinden katılım sağlayan iş ortaklarıyla gerçekleştirilen zirvede, enerji sektörünün değişen dinamikleri masaya yatırıldı. Geleceğe yönelik iş birliği fırsatları, bölge dışı satış faaliyetleri ve yenilikçi iş ortaklığı modeli, katılımcılar için yol gösterici bir vizyon sundu.

Program kapsamında düzenlenen oturumlarda iş ortaklarının deneyimleri paylaşıldı; şirket yöneticilerinin sunumları ve Erdem Karagöz'ün eğitimleri ile katılımcılar değerli kazanımlar elde etti. Zirvede ayrıca farklı kategorilerde 'İş Ortakları Ödülleri' sahiplerini buldu.

Aydem Enerji Perakende Grubu Genel Müdürü Mustafa İren, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada sektörün dönüşüm sürecine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Elektrik perakende sektöründe rekabet hızla artarken müşteri beklentileri de değişiyor. Böyle bir dönemde sürdürülebilir başarı ancak güçlü iş birlikleriyle mümkün. Siz değerli iş ortaklarımız sadece ticari ağımızın bir parçası değil; aynı zamanda hizmet kalitemizi ve yenilikçi yaklaşımımızı geleceğe taşıyan paydaşlarımızsınız."

Aydem Perakende Satış Direktörü Sarper Saraçoğlu da iş ortaklarına bölge dışı satış vizyonlarını aktararak, şöyle konuştu:

"Faaliyet bölgelerimizin ötesinde de uzun süredir sürdürdüğümüz satış çalışmalarını, sizlerin desteğiyle daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Amacımız, Türkiye'nin dört bir yanında müşteri odaklı çözümlerimizi yaygınlaştırarak daha geniş bir etki alanı yaratmak ve sektörün gelişimine hep birlikte katkı sunmak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
