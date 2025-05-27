Ayçiçekleri Tarlalarında Sarıya Boyanan Görsel Şölen

Ayçiçekleri Tarlalarında Sarıya Boyanan Görsel Şölen
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Ayçiçekleri Tarlalarında Sarıya Boyanan Görsel Şölen
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Adana'daki ayçiçeği tarlaları, göz alıcı sarı görüntüsüyle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Üreticiler, artan destek talepleriyle iklim değişikliğinin tarımsal üretimi tehdit ettiğini belirtiyorlar.

Tarlalarda görsel şölen: Ayçiçekleri tarlaları sarıya boyadı

Türkiye ayçiçeği ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayan Adana'da tarlalarda görsel şölen başlarken, üreticiler de dönüm başına verilen desteğin arttırılmasını istedi

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:

"Ayçiçeği desteklenirse ekim alanları artar"

"İklim değişikliği tarımsal üretimi tehdit ediyor"

ADANA - Adana'da halk arasında "günebakan" olarak da bilinen ayçiçekleri tarlaları sarıya boyadı. Göz alıcı manzaralar sunan tarlalar, kartpostallık görüntülere sahne olurken, üreticiler ise destek talep etti.

Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip Çukurova'da, halk arasında "günebakan" olarak da adlandırılan ayçiçeği, yapraklarının açmasıyla sarının farklı tonları ve güzelliğiyle ilgi toplamaya başladı. Ülkenin yağlık ayçiçeği ihtiyacının yüzde 10'unu karşılanan şehirde ayçiçeğin açıp yüzlerini güneşe dönmesinin ardından fotoğraf tutkunları, tarlaları doğal stüdyo olarak kullanmaya başladı.

"Ayçiçeği, bizim için olmazsa olmaz ürünlerden"

Ayçiçekleri şuanda doğa ve fotoğraf severlerin ilgisini çekerken çiftçiler ise üretimde karşılaştıkları zorluklara dikkat çekti. Konuyla ilgili Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Doğan, "Ülkemizde buğday ve mısırdan sonra en çok ayçiçeği ekilir. Birçok ürünün ham maddesi olan ayçiçeği, bizim için olmazsa olmaz ürünlerden. Son yıllarda ayçiçeği ekim alanlarının artması beklenirken maalesef bir artış olmadı. Adana genelinde geçen yıl 650 bin dönüm alanda ayçiçeği varken bu senede ekim alanı değişmedi"dedi.

"İklim değişikliği ürünleri etkiledi"

İklim değişikliğinin tarımsal üretimi tehdit eder boyuta ulaştığını belirten Doğan, "Geçen yıl Haziran ayının ilk haftasında yaşanan kuraklık nedeniyle ayçiçeğinden verim alamadık. Bu senede sezon kurak geçiyor. Geçtiğimiz günlerde bir yağış oldu ama önümüzdeki günlerde eğer yağış olmazsa yine ayçiçeğinden verim alamayacağız. Ayçiçeği gerçekten çok önemli bir ürün. Pandemi döneminde bunu gördük, paramızla dahi dışarıdan zorla aldık. Ayçiçeğinin daha çok desteklenmesi gerekiyor. Şuanda dönüm başına 732 lira destek veriliyor. Destekler artarsa ekim alanları da genişler" diye konuştu.

"Kilogram fiyatı 20 lira olmalı"

Ayçiçeği fiyatlarının en az 20 lira olmasını beklediklerini vurgulayan Doğan, "Adana'da ayçiçeği eken üreticiler o bölgede buğday ve ayçiçeğinden başka bir ürün yetişmediği için ekiyor. Geçen yıl ayçiçeği kilogram fiyatı 11-13 liradan alıcı buldu. Trakya bölgesinde ise 20 liradan satıldı. Eğer bu sene Adana bölgesi de 20 lira olursa çiftçi bir nebzede olsa para kazanır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Ekonomi
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