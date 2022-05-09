Ayçiçek yağı, şeker, un derken yeni bir dert daha çıktı! Amerika'da mama kıtlığı başladı

Dünya genelinde artık etkisini iyice göstermeye başlayan gıda krizi, çeşitli ürünlerde teker teker baş gösteriyor. Ayçiçek yağı, şeker ve unda yaşanan sorunların ardından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki marketlerde bebek maması bulmak zorlaştı.

"TAM KAPASİTE ÜRETİYORUZ"

Amerikalı üreticiler, tam kapasite üretim gerçekleştirdiklerini söylüyor, ancak mevcut talebi karşılama konusunda yetersiz kalınıyor.

STOKTA KALMA ORANI YÜKSELDİ

Ülkede bebek mamalarının stokta kalmama oranı, 2021'in ilk yarısında yüzde 2 ile yüzde 8 arasında değişiyordu. Bu oran, Kasım 2021 ile 2022 arasında yüzde 31'e ve son olarak yüzde 40 düzeyine yükseldi.

24 NİSAN'DAN SONRA TÜKENDİ

Iowa, Güney Dakota, Kuzey Dakota, Missouri, Teksas ve Tennessee eyaletlerinde bebek mamalarının yarısından fazlası, 24 Nisan'dan itibaren hafta boyunca satılarak tükendi. CNN International'ın haberine göre, yedi eyalette nisan ayı başlarında bebek maması ürünlerinin yüzde 40-50'si stoklarda tükendi. Şimdi ise 26 eyalet, arz ile mücadele ediyor.

"SORUN DAHA DA KARMAŞIK HALE GELDİ"

Datasembly CEO'su Ben Reich, "Bu problem; tedarik zinciri sorunları, ürün geri çağırma ve tarihi enflasyonla daha da karmaşık hale geldi" dedi. Karamsar bir tablo çizen Reich, "Ne yazık ki, benzeri görülmemiş miktarda oynaklık göz önüne alındığında, bebek mamasının pazardaki en çok etkilenen ürünlerden biri olmaya devam etmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: CNN International

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