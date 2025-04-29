Ayakkabıcılık Mesleği Tehlikede: Eleman Yetersizliği Sürüyor

Eleman yetişmediği için ayakkabıcılık mesleği ölüyor

"Mesleğimiz maalesef can çekişiyor"

GAZİANTEP - Gaziantep'te Elmacı Pazarı'nda 28 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Cengiz Canday, eleman yetişmediği için ayakkabıcılık mesleğinin öldüğünü ifade etti. Canday, ayakkabı tamir ücretlerinin 10 ile 300 lira arasında değiştiğini söyledi.

Ayakkabı tamircisi Cengiz Canday, "Şu anda müşteriler ayakkabılar pahalı olduğu için tamirata daha fazla yöneliyorlar. Gelip gidiyorlar, hamdolsun biz de elimizden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Talep var çünkü yeni ayakkabı fiyatları oldukça yüksek; bu da tamirat işlerini artırdı. İnsanlar artık ayakkabıyı atmak yerine tamir ettirmeyi tercih ediyor. Ufak tefek işler oluyor, çok şükür. Ancak mesleğimiz maalesef can çekişiyor. Belki de şu an bu mesleğin son temsilcileriyiz. Toplum bizim kıymetimizi iyi bilmeli. Bizden sonra bu işi yapacak usta kalmayabilir. Gerçekten yok artık. Çünkü herkes çocuklarını okutmak istiyor. Avukat, doktor, öğretmen olsun diye çabalıyor. Hep yukarı bakıyoruz, kimse aşağıya bakmıyor" dedi.

"Bizim aldığımız ücretler de çok yüksek değil"

Diğer mesleklerinde önemli olduğunu söyleyen Canday, "Oysa bu toplumun sanata ihtiyacı var. Araba tamirciliği, motor tamirciliği, ayakkabı tamiratı, kasaplık, lokantacılık, fırıncılık. Bunlara da en az diğer meslekler kadar ihtiyaç var. Bunlar olmazsa olmaz. Bizim aldığımız ücretler de çok yüksek değil. En fazla 300 liraya iş yapıyoruz. O da epey emek isteyen işler için. Genel olarak 10 lirayla 300 lira arasında değişiyor tamir ücretleri" diye konuştu.

Vatandaşlar ise ayakkabılarının uzun ömürlü olması için tamir ettirdiklerini söyledi.