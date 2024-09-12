Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği Türkiye'yi Üretim Üssü Olarak Gösterdi

Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı, Türkiye'nin bölgede üretim üssü olarak potansiyel bir ülke olduğunu ifade etti.

AYSAD tarafından ayakkabı sektöründeki son durumun ele alındığı "Peki şimdi ne olacak?" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Salıcı, etkinlikte, sektörün emek yoğun bir sektör olduğunu belirterek, dernek çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Son 2 yılda sektördeki ihracatta düşüş olduğunu anlatan Salıcı, ithalatta da bir artış yaşandığını söyledi.

Salıcı, Türkiye'nin üretim gücü olarak dünyada markalaşması gerektiğini belirterek, "Para kazanmak için dünya raflarına markalarımızı yerleştirebilmemiz için Türkiye artık maliyetler açısından ucuz değil. Daha inovatif ve farklılaşmış ürünleri dünya pazarlarına çıkarmamız gerekiyor. Oraya doğru yönelmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Salıcı, önceliğin küresel pazarlarda marka değeri oluşturmak ve bu doğrultuda yurt dışından gelecek talebi artırmak olduğunu söyledi.

Sektörde konkordatoların başladığını kaydeden Salıcı, genel giderler, kiralar, ihracat ve iç piyasadaki daralmalar gibi birçok konunun sektörü etkilediğini ifade etti. Salıcı, sektör olarak ithalata karşı olmadıklarını belirterek, rekabetin günün sonunda başarı getirdiğini kaydetti.

İstanbul'un artık dünyada sayılı pahalı şehirlerden biri haline geldiğini ve burada üretim yapmanın büyük bir başarı olduğunu ifade eden Salıcı, şöyle konuştu:

"Gerçekten değerli üreticilerimiz var. Bu bölgede üretim üssü olarak Türkiye potansiyel bir ülke. Pandemide de gördük her yer kapandı bütün yakın coğrafya bize geldi, bize ürettirdi. Vizyon ve misyon işi ikisi beraber olacak, ikisi beraber olan firmalar ayakta kalacaktır ve kalmaya da devam edecektir."

"Sektörde ihtisaslaşma kümeleşmeyle sağlanabilir"

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Önceli se sektörde ihtisaslaşmanın kümeleşmeyle sağlanabileceğini söyledi.

Ayakkabı ihracatında ortalama satış fiyatının 4 dolar civarında olduğunu belirten Öncel, bu rakamın ithalatta ise 18-19 dolar aralığında olduğu bilgisini verdi.

Sektörde katma değerin yaratılmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Öncel, şunları kaydetti:

"Sektörün dinamiğinde bir ürün yapacağımız zaman tabanınızı farklı yapmanız lazım. Bizim de en pahalı olan yanımız tabanlar, taban kalıpları. Tabanda kalıp yapmanız lazım, bedenlere göre kalıplar yapmanız lazım, bu da çok ciddi bir maliyet. Hızlı istiyorsanız daha pahalı bir maliyet. Bizim laboratuvar gibi azar azar yurt dışından ithal ederek, deneme yapabileceğimiz, piyasayı koklayabileceğimiz, test edebileceğimiz, yabancı müşterilerimize sunacağımız saye ve tabanları getirmemiz gerekiyor."

Etkinliğe, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten ve sektör paydaşları da katıldı.