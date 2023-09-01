Axess'ten "Ekstre Böldür" özelliği

Axess, "Ekstre Böldür" özelliği ile ekstre borçlarını 2 veya 3 taksitte ödemek, alışverişleri daha esnek hale getiriyor.

Axess, "Ekstre Böldür" özelliği ile ekstre borçlarını 2 veya 3 taksitte ödemek, alışverişleri daha esnek hale getiriyor.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, "Axess'le İyi Yaşayanlar", ay boyunca yaptıkları harcamalarını taksitlere bölerek çok daha kolay bir şekilde ödeyebiliyor.

Ekstre Böldür özelliğinde tutar sınırı bulunmuyor. Ekstre tutarı ister 100 TL ister 100 bin TL olsun, taksit seçenekleriyle ödeme yapmak mümkün.

Bu sayede büyük harcamalar daha küçük taksitlere bölünüyor, bütçe yönetimi kolaylaşıyor. Özellikten, ekstre borcunun asgari ödeme tutarı ve de yasal olarak bölünemeyen harcamaların ödenmesi sonrasında yararlanılabiliyor.

Axess Ekstre Böldür özelliğini kullanmak isteyen Axessliler, Juzdan, Akbank Mobil veya İnternet bankacılığı platformlarından bu işlemi hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.