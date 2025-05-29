AXA Türkiye, Müşteri Memnuniyetini Artıracak Yeni Uygulamaları Tanıttı

AXA Türkiye, "2025 Acente Buluşmaları"nda müşteri memnuniyetini artırmayı hedefleyen yeni uygulamalarını tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sağlık alanındaki stratejik gelişmeler, sigortalı deneyimini iyileştirmeye yönelik atılımlar ve sürdürülebilir hizmet modelleri toplantının öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Toplantıda sağlık sigortalarındaki önemli değişiklikleri paylaşan AXA Türkiye, müşteri memnuniyetini artırmayı hedefleyen yeni uygulamalarını tanıttı.

Bunlardan ilki, Ömür Boyu Yenileme Garantisi süresinde yapılan düzenleme oldu. Artık, 2 yıl boyunca kesintisiz sigortalı olan ve medikal açıdan uygun bulunan sigortalılar, ek prim karşılığında Ömür Boyu Yenileme Garantisi'nden yararlanabilecek. Böylece müşteriler, sağlık güvencesine daha erken ve kolay erişim fırsatı bulacak.

Ayrıca, bu garantiye sahip sigortalılar, ilerleyen dönemlerde oluşabilecek sağlık riskleri karşısında ek prim veya kapsam kısıtlaması olmaksızın sigortalarının korumasını sürdürebilecek. Uygulama, poliçe başlangıç tarihi bu yıl 27 Nisan ve sonrası olan bireysel özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık yenilemelerinde devreye alındı.

Sağlık sigortasında müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik bir diğer adım ise Bireysel AXA Tamamlayan Özel Sağlık Sigortası (Network 3) ürününe getirilen bekleme süresi düzenlemesi oldu.

Bu yıl 7 Nisan ve sonrasında düzenlenen yeni iş, yenileme ve transfer poliçelerinde, yatarak tedavi giderleri teminatı için uygulanan bekleme süresi 12 aydan 3 aya indirildi.

Böylece sigortalılar, belirli hastalık ve komplikasyonlar kapsamında yatarak tedavi güvencesine daha erken erişim imkanı bulacak. Ayrıca, Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sahibi sigortalılar, yenileme döneminde herhangi bir otorizasyon değerlendirmesine tabi olmadan AXA Tamamlayan Özel Sağlık Sigortası (Network3) ürününe geçiş yapabilecek.

AXA Türkiye'nin sağlık alanındaki bir diğer yeniliği ise Bireysel Özel Sağlık Poliçeleri'nde çocukların tek başına sigortalanma yaş sınırının 18'den 6'ya indirilmesi oldu. Buna göre, 6-18 yaş arasındaki çocuklar Bireysel Özel Sağlık Poliçesi'nde tek başlarına sigortalanabilecek, 0-5 yaş grubundakiler ise en az bir ebeveynle aile poliçesine dahil edilebilecek.

Grup sağlık poliçesine sahip ebeveynlerin 0-5 yaş arası çocukları için ise tek başına bireysel poliçe oluşturabilecek. Düzenleme, yeni iş, yenileme ve transfer poliçelerinde uygulanacak. Ayrıca, 2 binden fazla anlaşmalı sağlık kuruluşuyla yapılan işbirlikleri kapsamında, zenginleştirilmiş Özel Sağlık Sigortası ve AXA Dijital Sağlık Sigortası ferdi checkup paketleri de sigortalıların kullanımına sunuldu.

10 binden fazla poliçede toplamda 30 milyon lirayı aşan prim avantajı sağlandı

Sağlık poliçesi yenilemelerinde müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik önemli bir adım daha atıldı. Doğum teminatı giderleri, sağlık asistans paketi kullanımları, küçük müdahaleler ve belirli görüntüleme işlemlerine ek olarak, müşteri sadakati kapsamında bazı yatarak tedavi harcamaları da kullanım dışında tutuldu. Bu uygulamayla 10 binden fazla poliçede toplamda 30 milyon lirayı aşan prim avantajı sağlandı.

Dijitalleşme alanında da çalışmalarını hızlandıran AXA Türkiye, acentelerinin iş süreçlerini kolaylaştıracak yenilikler sundu.

Acente dostu dijital platformu üzerinden, sağlık sigortası teklifleri için başvuru formu doldurmaya gerek kalmadan hızlı ve pratik teklif oluşturulabiliyor.

Ayrıca E-Nabız entegrasyonu sayesinde, sigortalı adaylarının sağlık verileri güvenli ve hızlı şekilde paylaşılarak acentelerin işlem süreleri ciddi oranda kısalıyor ve müşterilere daha hızlı hizmet verilebiliyor.

AXA Türkiye, dijitalleşmeye yaptığı yatırımlarla sağlık alanındaki süreçleri daha hızlı ve verimli hale getiriyor.

Son bir yılda alınan 2,7 milyondan fazla provizyon talebinin yüzde 90'ı otomatik olarak onaylandı. Sözlü provizyon taleplerine ortalama 40 saniyede, yazılı taleplere ise ortalama 40 dakikadan kısa sürede dönüş yapıldı. ???????