AXA Global CEO'su, Türkiye'deki Yatırım Fırsatlarını Vurguladı

AXA Global CEO'su Thomas Buberl, " Türkiye'de çok büyük fırsatlar var ve biz bu fırsatlara yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

AXA Türkiye, önemli bir uluslararası buluşmaya ev sahipliği yaptı. AXA Global CEO'su Thomas Buberl ve International Markets İcra Kurulu Üyeleri, İstanbul'da gerçekleştirilen toplantılar ve Genel Müdürlük binasında yapılan görüşmelerin ardından AXA Türkiye çalışanlarıyla bir araya geldi.

AXA Global CEO'su Thomas Buberl, yaptığı konuşmada AXA Türkiye'nin performansına ve vizyonuna dikkat çekerek, şirketin Grup içinde öne çıkışını teknoloji alanındaki gücü, insana yaptığı yatırımlar ve Türkiye'de bulunan fırsatlar olmak üzere üç temel noktayla özetledi.

Buberl, ilk olarak AXA Türkiye'nin son yıllarda yakaladığı ivmeye değinerek, "Türkiye'ye son ziyaretimden bu yana şirketin CEO'su Yavuz Ölken'in liderliğinde ulaştığı nokta çok tatmin edici. AXA Türkiye, Grup içinde başarısıyla örnek teşkil ediyor ve her zaman daha da iyisini yapma tutkuları hepimize heyecan veriyor. Özellikle müşteriyi, acenteyi merkeze alan ve empati güvencesi ile zenginleşen çözümler, büyük veri ve yapay zeka alanlarında ortaya çıkan sonuçlar çok dikkat çekiyor" dedi.

AXA Türkiye'nin güçlü teknoloji altyapısının birçok ülke ve şirketin örnek almak istediği bir düzeyde olduğunu vurgulayan Buberl, şirketin mevcut imkanlarla yetinmeyip, risk alarak yeni çözümler deneme cesaretinden etkilendiğini ifade etti.

Konuşmasının devamında AXA Türkiye'nin 2030 vizyonu doğrultusunda insan kaynağına yaptığı yatırımların uzun vadeli başarısındaki kritik rolüne dikkat çeken Buberl, "Geleceğe hazırlanmak yalnızca finansal hedeflerle mümkün değildir; bunun yanı sıra, yeni nesilleri doğru bir şekilde eğitmek, onlara gerekli becerileri kazandırmak ve gelişimlerine katkı sağlamak, bu yolculukta en önemli adımlarımızdan biri olacaktır" dedi. Buberl, bu noktada AXA Yetkinlik Akademisi (AYA) girişimini örnek göstererek, "2030 vizyonumuzu sahiplenmenizi takdir ediyorum çünkü bu vizyon, sadece şirketimizin geleceğini değil, aynı zamanda genç nesillerin potansiyelini en iyi şekilde ortaya koyacak yatırımlarımızı da içeriyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de çok büyük fırsatlar var ve biz bu fırsatlara yatırım yapmaya devam edeceğiz"

Son olarak Buberl, AXA Türkiye'nin stratejik önemi ve büyüme potansiyeline değindi. "Türkiye'de çok büyük fırsatlar var ve biz bu fırsatlara yatırım yapmaya devam edeceğiz" diyen Buberl, AXA Türkiye'nin hem Grup içinde yükselen rolünü hem de Türkiye'de sigorta sektörüne ve topluma duyduğu güçlü bağlılığı bir kez daha vurguladı.

Sigorta Haftası ile aynı dönemde gerçekleşen etkinlikte, AXA Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme yolculuğundaki kararlılığını ve geleceğe yönelik vizyonunu ortaya koyduğu belirtildi. Buberl sözlerini, "AXA Türkiye'nin ilham veren yolculuğunun başarılarla dolu bir geleceğe dönüşeceğine AXA Grubu olarak inanıyoruz. Bu yolculukta tüm imkanlarımızla destek olmaya hazırız" diyerek tamamladı. - İSTANBUL