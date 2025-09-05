Haberler

Kazmayı vurduğu yerden altın çıkaran kadın haritasını paylaştı

Kazmayı vurduğu yerden altın çıkaran kadın haritasını paylaştı
Güncelleme:
Avustralyalı altın avcısı Tyler Mahoney, yıllardır dünyanın farklı bölgelerinde yaptığı kazılarda külçe külçe altın buluyor. Kardeşiyle birlikte çıktığı hazine avlarında hem serbest taneler hem de büyük altın parçaları bulan Mahoney, 5 milyon lira değerindeki son altın buluşunu ve haritasını paylaştı.

Hobi olarak başladığı altın avcılığını mesleği haline getiren Avustralyalı Tyler Mahoney, boş arazilerde külçe külçe altın bulmaya devam ediyor.

5 MİLYONLUK ALTIN HARİTASINI PAYLAŞTI

Yalnız veya kardeşiyle birlikte çıktığı hazine avlarından eli boş dönmeyen Mahoney, son olarak 5 milyon lira değerindeki son altın buluşunu ve haritasını katıldığı bir YouTube yayında paylaştı.

EN ÇOK ALTIN ÇIKAN BÖLGELERİ AÇIKLADI

Yıllardır dünyanın çeşitli bölgelerinde altın arayan Mahoney, en çok altın çıkan şehirleri de tek tek açıkladı. Bolivya, Peru, Yeni Zelanda, Kanada ve Alaska gibi zengin altın yataklarının olduğu yerlerde çalışan Mahoney, özellikle Yukon ve Dawson City'nin eşsiz doğası ve yerel kültürü nedeniyle favori bölgeleri arasında olduğunu belirtti. Ayrıca ABD'de Nevada, Kaliforniya ve Alaska'nın önemli altın merkezleri arasında yer aldığını dile getirdi.

100 BİN DOLARLIK ANA KAYNAK BULDULAR

Kardeşiyle birlikte bir tepede çalışırken yaklaşık 100 bin dolar değerinde 'ironstone lode' (ana kaynak) altın bulduklarını da anlatan Mahoney çoğunlukla allüvyon, yani serbest altın taneleri aradıklarını ifade etti.

KÜLÇE HALİNE GETİRİP DARPHANEYE GÖNDERİYOR

Büyük altın parçalarını "nugget primi" nedeniyle ham haliyle sattıklarını, cevherdeki ince altını ise kırıp öğüterek panladıktan sonra cihazlarla ayırdıklarını ve külçe haline getirip darphaneye gönderdiklerini söyledi.

