Malezya ve Avustralya enerji güvenliği alanında işbirliğini derinleştirmeyi hedefliyor

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'in Malezya'daki ziyareti sırasında, iki ülke arasında enerji güvenliği alanında işbirliğinin derinleştirileceği ve enerji arzını etkileyebilecek gelişmeler konusunda istişarelerin süreceği bildirildi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Malezya'da, Başbakan Enver İbrahim ile bir araya geldi.

Avustralya Başbakanlık Ofisinden yapılan ortak açıklamada, iki ülkenin "Kapsamlı Stratejik Ortaklık" çerçevesinde uzun soluklu ilişki yürüttüğü ve derin bağlara sahip olduğu vurgulandı.

Bölgenin refahı için iki ülkenin güvenliği, istikrarı ve ekonomik geleceğini güvence altına alma konusunda ortak menfaatlerinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, yakın ilişkilerin stratejik güvene dayalı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Avustralya ve Malezya'nın Orta Doğu'daki çatışmalardan ve gerginliğin enerji üzerindeki etkilerinden derin endişe duyduğu kaydedildi.

Her iki ülkenin birbirine enerji tedarik ederek karşılıklı enerji güvenliği alanındaki ilişkilerini pekiştirdiği ifade edilen açıklamada, tarafların temel enerji kaynakları da dahil olmak üzere, açık ve istikrarlı ticaret akışını teşvik etmeyi taahhüt ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı

Şimdi de Mersin! Okulda son anda yakalandı
Okul saldırısının ardından skandal paylaşımların yapıldığı 'C31K' grubu kapatıldı

Skandal paylaşımların yapıldığı o grup için harekete geçildi
Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum

Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum
Maymunu kovmaya çalışırken canından oldu

Maymunu kovarken canından oldu
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı

Şimdi de Mersin! Okulda son anda yakalandı
Kaçak altın üretenlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Kaçak altın operasyonu! Tüm mal varlıklarına el konuldu
Kahramanmaraş'ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı

Saldırganın polis amiri babası tutuklandı