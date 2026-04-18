Avustralya, Japonya'nın üreteceği 6,5 milyar dolarlık savaş gemilerinin ilk 3'ünün teslimi için anlaştı

Güncelleme:
Avustralya, donanmasına yeni savaş gemileri inşa etmek üzere Japonya'nın Mitsubishi Heavy Industries ile 6,5 milyar dolarlık anlaşma yaptı. Anlaşma kapsamında, ilk 3 geminin teslimatı için görüşmeler tamamlandı ve bu gemilerden ilki 2030'da hizmete girecek.

Avustralya'nın, donanmasına yeni savaş gemileri inşa etmek üzere açtığı yaklaşık 6,5 milyar dolarlık ihaleyi, Japonya'nın Mitsubishi Heavy Industries (MHI) şirketine vermesinin ardından süreç devam ediyor.

Bu kapsamda, Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ve Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro bir araya gelerek, yaklaşık 6,5 milyar dolar değerindeki savaş gemilerinin ilk 3'ünün teslimatı için anlaştı.

Avustralya 5 Ağustos 2025'te, donanmasına yeni savaş gemileri inşa etmek üzere açtığı yaklaşık 6,5 milyar dolarlık ihaleyi Japonya'nın Mitsubishi Heavy Industries (MHI) şirketine verdiğini açıklamıştı.

Böylece MHI'nın Mogami sınıfı fırkateynleri, Almanya'nın Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) şirketine ait MEKO A-200 sınıfı gemilerini geride bırakarak ihaleyi kazanmıştı.

Anlaşma kapsamında Avustralya'nın yaşlanan ANZAC sınıfı fırkateynlerinin yerini alacak 11 yeni savaş gemisi inşa edilmesi öngörülüyor. Bu gemilerden ilk 3'ü Japonya'da üretilecek ve ilki 2030'da Avustralya donanmasında hizmete girecek, kalan 8 gemi de Avustralya'da inşa edilecek.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

İran, Hürmüz'ü yeniden kapattı! İşte sundukları gerekçe

Haberler.com
500

İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et

İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et
Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor

Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor
Bu görüntüden birkaç saniye sonra olanlar inanılmaz! Martılar sahayı istila etti

Bu görüntüden saniyeler sonra olanlar inanılmaz! Sahayı istila ettiler
Ederson'a Derya Uluğ bile dayanamadı! Ünlü sanatçıdan büyük sitem

Ederson'a o bile dayanamadı!

İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et

İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et
İlhan Palut: Fenerbahçe maçında gücümüzü göstereceğiz

Fenerbahçe'ye meydan okudu
Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti

Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti