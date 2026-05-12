Avustralya, İran bağlantılı bazı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulama kararı aldı

Avustralya hükümeti, insan hakları ihlalleri ve bölgeyi istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerde bulunan İran bağlantılı kişi ve kuruluşlara yaptırım kararı aldı. Dışişleri Bakanı Penny Wong, 7 kişi ve 4 kuruluşun hedef alındığını açıkladı.

Avustralya hükümeti, "insan hakları ihlalleri ve bölgeyi istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerde bulundukları" iddiasıyla İran bağlantılı bazı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı.

Avustralya Dışişleri Bakanlığının internet sitesindeki paylaşıma göre, Bakan Penny Wong, mali yaptırım ve seyahat yasağının, İran'ın güvenlik ve finans ağlarıyla bağlantılı 7 kişi ile 4 kuruluşu hedef aldığını bildirdi.

Yaptırımların hedefindeki kişi ve kuruluşların, "insan hakları ihlalleri ve bölgeyi istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerle bağlantılı olduğunu" savunan Wong, yaptırımların, İran'ın balistik füze programına finansman sağladığı öne sürülen gölge bankacılık ağını da kapsadığını ifade etti.

Bakan Wong, Canberra hükümetinin şimdiye kadar İran bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik 230'dan fazla yaptırım uyguladığını vurguladı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
