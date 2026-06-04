Haberler

Avustralya, önerilen ek gümrük vergileri nedeniyle ABD ile "ideolojik fikir ayrılığında"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya Başbakanı Albanese, ABD'nin yüzde 12,5 gümrük vergisi önerisine tepki göstererek, iki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasına aykırı olduğunu ve ideolojik fikir ayrılığı bulunduğunu söyledi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD'nin yüzde 12,5 gümrük vergisi uygulama önerisini açıklamasının ardından Washington ile "ideolojik fikir ayrılıkları" olduğunu belirtti.

Albanese, katıldığı radyo programında ABD'nin bazı ekonomilere ek gümrük vergisi uygulama planına ilişkin açıklama yaptı.

İki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması nedeniyle Avustralya'nın ABD'ye ihracatına yönelik herhangi bir gümrük vergisinin "haksız ve tutarsız olduğunu" ifade eden Albanese, serbest ticaretin küresel ekonomi için önemine dikkati çekti.

Albanese, "ABD yönetiminin, gümrük vergisi uygulayan ülkeler için bunun olumlu bir durum olmadığına ilişkin on yıllardır süregelen anlayıştan kopmasıyla ortaya çıkan ideolojik fikir ayrılığı söz konusu." dedi.

ABD yönetimi dün, zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalatının yasaklanması ve bu yasağın etkin şekilde uygulanması konusunda yetersiz kaldıkları gerekçesiyle aralarında Avustralya'nın da bulunduğu 60 ekonomi hakkında yürüttüğü soruşturmalar sonucunda, bu ekonomilerden ithal edilen ürünlere yüzde 10 ile yüzde 12,5 oranlarında ek gümrük vergisi uygulanmasını önermişti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi

Bakan Şimşek 86 milyonun merakla beklediği rakamları verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maçı kaybeden Ergin Ataman masayı yumrukladı

Ataman'ın çıldırdığı anlar! Masayı yumruklayıp toplantıyı terk etti
Yetişkin film oyuncusu Şahin K. geri döndü: Büyük bir sürprizim var

Video yayınlayıp geri döndüğünü duyurdu: Büyük bir sürprizim var
'Reha Muhtar ile öbür tarafta hesaplaşacağım' diyen Doğuş, acı habere dayanamadı

"Öbür tarafta hesaplaşacağım" dediği isme hakkını helal etti
Mourinho, Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti

Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti

Dervişoğlu'ndan Özel'e açık çağrı: Gelin demokrasi için safları sıklaştıralım

Özgür Özel'e bir partiden açık çağrı var: Gelin safları sıklaştıralım
Brezilyalı ailenin evlat edindiği 12 yaşındaki kızın aslında 37 yaşında olduğu ortaya çıktı

12 yaşında diye evlatlık aldılar, gerçeği aylar sonra öğrendiler
Dün geceye damga vuran görüntü! Sadettin Saran'ın o hali taraftarı kahretti

Dün geceye damga vuran görüntü!