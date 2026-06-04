Avustralya, önerilen ek gümrük vergileri nedeniyle ABD ile "ideolojik fikir ayrılığında"

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD'nin yüzde 12,5 gümrük vergisi uygulama önerisini açıklamasının ardından Washington ile "ideolojik fikir ayrılıkları" olduğunu belirtti.

Albanese, katıldığı radyo programında ABD'nin bazı ekonomilere ek gümrük vergisi uygulama planına ilişkin açıklama yaptı.

İki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması nedeniyle Avustralya'nın ABD'ye ihracatına yönelik herhangi bir gümrük vergisinin "haksız ve tutarsız olduğunu" ifade eden Albanese, serbest ticaretin küresel ekonomi için önemine dikkati çekti.

Albanese, "ABD yönetiminin, gümrük vergisi uygulayan ülkeler için bunun olumlu bir durum olmadığına ilişkin on yıllardır süregelen anlayıştan kopmasıyla ortaya çıkan ideolojik fikir ayrılığı söz konusu." dedi.

ABD yönetimi dün, zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalatının yasaklanması ve bu yasağın etkin şekilde uygulanması konusunda yetersiz kaldıkları gerekçesiyle aralarında Avustralya'nın da bulunduğu 60 ekonomi hakkında yürüttüğü soruşturmalar sonucunda, bu ekonomilerden ithal edilen ürünlere yüzde 10 ile yüzde 12,5 oranlarında ek gümrük vergisi uygulanmasını önermişti.