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Avrupa Parlamentosu yapay zekada insan denetimi çağrısını 405 oyla kabul etti

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AP Genel Kurulu, Brüksel'de yapay zekanın demokratik süreçler ve kamu yönetiminde insan denetimine tabi tutulması çağrısını içeren bağlayıcı olmayan kararı 405'e karşı 133 oyla kabul etti. Karar, yapay zekanın insan denetiminde kalmasını ve siyasi sorumluluk almamasını istiyor.

Avrupa Parlamentosu (AP), yapay zekanın demokratik süreçlerde ve kamu yönetiminde kullanımının insan denetimine tabi tutulması, siyasi sorumluluğun yerini almaması ve Avrupa Birliği'nin (AB) siyasi değerleriyle uyumlu olması çağrısında bulundu.

Brüksel'de gerçekleştirilen AP Genel Kurulu'nda, yapay zekanın AB kurumlarında ve demokratik süreçlerde kullanımına ilişkin bağlayıcı olmayan karar, 133'e karşı 405 oyla kabul edildi.

Kararda, yapay zekanın AB'de yasama çalışmalarını destekleme potansiyeline işaret edilerek, bu teknolojinin kanıta dayalı politika oluşturulmasına, mevzuatın sadeleştirilmesine ve değerlendirilmesine katkı sağlayabileceği belirtildi.

AB kurumlarında yapay zeka kullanımının insan odaklı olması ve insan denetimine tabi tutulması gerektiği ifade edilen kararda, bu teknolojinin siyasi sorumluluğun yerini almaması ve siyasi kararların tamamen otomatik sistemlere bırakılmaması istendi.

AB kurumlarında Avrupa'da geliştirilen yapay zeka araçlarına öncelik verilmesi çağrısı yapılan kararda, Avrupa teknolojilerinin geliştirilmesi ve yapay zeka değer zincirinin tamamında stratejik özerkliğin sağlanması gerektiği kaydedildi.

Kararda, küresel güvenlik ve toplum üzerinde büyük etkileri olan teknolojiler için uluslararası bir anlaşmaya ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, AB'nin bu süreçte öncü rol üstlenmesi talep edildi.

Yapay zeka geliştirilirken koruyucu mekanizmaların da yer alması gerektiğine işaret edilen kararda, bu adımların yenilikçiliği ve rekabet gücünü engellememesinin önemine dikkati çekildi.

Yapay zekanın siyasi iletişimi, seçim süreçlerini, kamusal tartışmaları ve karar alma mekanizmalarını giderek daha fazla şekillendirdiği savunulan kararda, parlamentoların bu teknolojinin risklerini ve sunduğu fırsatları sistematik biçimde değerlendirmesi ve Avrupa seçim hukukunun buna göre yeniden düzenlenmesi çağrısı yer aldı.

Kararda, AP çalışmalarını desteklemek üzere AP Yapay Zeka Gözlemevi kurulması önerildi.

Öte yandan, Avrupa'da yapay zekanın seçim kampanyalarında, siyasi iletişimde ve kamu yönetiminde kullanımının yaygınlaşması, seçmenlerin yanıltılması, kişisel verilerin korunması ve karar alma süreçlerinin şeffaflığına ilişkin kaygıları artırıyor.

Kaynak: AA
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